Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов

Пост – это своеобразная сложная диета, которая значительно влияет на организм. Поститься надо правильно, соблюдая баланс в продуктах. Не менее важный момент – выход из Великого поста, который заканчивается 7 апреля. Если не соблюдать правила, легко получить панкреатит или другие болезни пищеварительной системы! Как избежать проблем?

Редакция 24 Канала поговорила с экспертами по здоровому образу жизни и готова поделиться с вами секретами, как легко и здорово завершить пост и вернуться к привычному питанию.

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Последняя неделя поста

Перед Пасхой христиан ожидает последняя неделя поста. По традиции, он строгий. Ограничения в питании очень серьезные.



Дарья Дорошкевич

Переварить кучу еды трудно, поэтому часто под вечер Пасхи людям просто становится плохо.

"Согласно религиозным канонам, последняя неделя Великого Поста – период жесткого воздержания, а в течение пятницы и субботы желательно не есть вообще. И действительно, представьте себе состояние вашего желудка, когда после двухдневного голодания в него попадают свинина, холодец и котлеты, запивается все это, в лучшем случае, вином и закусывается сдобным куличом. Сказать, что это шок, это смолчать. Переварить кучу еды трудно, поэтому часто под вечер Пасхи людям просто становится плохо", – рассказала нам автор блога treska.com.ua, посол проекта Food Revolution Джейми Оливера Дария Дорошкевич.

Последняя неделя поста очень строгая



Как же подготовить свой организм? Дария Дорошкевич рассматривает два варианта:

1. Если вы человек религиозный и придерживаетесь всех ограничений, поберегите свой желудок на Пасху: достаточно будет попробовать одно-два рыбных блюда, маленький кусочек кулича, а остальные блюд пусть будут овощные. От алкоголя и сладких напитков следует отказаться вообще.

2. Если первый вариант вам не подходит, а доводить организм до серьезных проблем вы боитесь, за неделю до Пасхи надо понемногу вводить молочные продукты и яйца. Так организм подготовится к праздничному столу.

Пасхальный стол

Хуже всего, что разговение завершается пышным праздничным столом с колбасами, копчеными шинками, яйцами, сырами и сладкой сдобной пасхой из белой муки. После 40 дней ограничений для организма это настоящий шок!



Кулич – очень калорийное блюдо!

Но что же делать? Неужели отказывать себе в праздничной еде? Диетологи советуют не набрасываться на еду. В течение Пасхального воскресенья, понедельника ешьте небольшими порциями. От одного яйца, конечно же, вреда не будет. Пасху старайтесь есть в первой половине дня. Эту праздничную сдобу советуем приготовить или купить заранее (например, в четверг). Дело в том, что немного подсохшая выпечка менее вредна, чем только что из печи.

Старайтесь готовить больше блюд из рыбы и птицы, чем из мяса.

"Учитывая тот факт, что в Украине принято на Пасху накрывать столы, которые ломятся от еды, важно продумать меню, которое не навредит вашему здоровью, но и даст ощущение праздника. Старайтесь готовить больше блюд из рыбы и птицы, чем из мяса: традиционную колбасу в пасхальную корзину можно приготовить из домашней курицы. Котлеты могут быть рыбными – это, кстати, будет еще вкуснее, чем из свинины. Предлагаю отказаться от колбасных и сырных нарезок на стол, а заменить их запеченной индейкой и молодым сыром", – делится советами посол проекта Food Revolution.

Вредные традиционные блюда можно заменить на более полезные

Также специалисты советуют добавить на стол максимальное количество овощных салатов с зеленью. Важно правильно их заправлять. Конечно же, никакого майонеза.

Овощи и рыба прекрасно подойдут для праздничного стола

"Не забывайте, что пасхальный стол точно украсят разнообразные овощные салаты, заправленные оливковым маслом с лимонным соком или бальзамическим уксусом", – советует Дарья Дорошкевич.

Как заменить майонез:

Разотрите 2 вареных желтка с 2 чайными ложками французской горчицы, добавьте соль и чайную ложку жидкого меда, а затем – 200 г нежирной сметаны. По вкусу добавьте лимонного сока и заправляйте любимые салаты!

Стоит ли к кофе и чаю подавать несколько видов сладких кремовых тортов? Однозначно нет! Но это не значит, что пасхальный стол должен быть без сладостей вообще.

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"Из сладкого достаточно традиционной выпечки или творожной пасхи. Советую потратить время и приготовить их самостоятельно, чтобы быть уверенными, что пасхальные лакомства приготовлены из качественных продуктов и без добавления трансжиров. Также советую отказаться от крепких спиртных напитков в пользу бутылки качественного сухого вина", – добавила известный блогер.

Возвращаемся в форму

Если не следовать этим советам, после завершения праздников вам, возможно, придется возвращаться в форму. Эксперты советуют отказаться от кардинальных диет и просто перейти на здоровое питание.



Тамара Андреева

Три основных приема пищи. И два-три перекуса.

"Я питаюсь после поста так же, как и во время поста. Просто во время поста мясо заменяла бобовыми. После разговения буду постепенно вводить мясо. Ем я маленькими порциями. Три основных приема пищи. И два-три перекуса", – делится секретами стройности доула Тамара Андреева, которая за год сбросила лишних 65 кг, просто соблюдая правила здорового питания и добавив в свою жизнь спорт.

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Диетологи советуют после праздников налегать на овощи и зелень. Тем более, что уже появится много сезонных. С фруктами стоит быть осторожными: двух фруктов в день вполне достаточно. Стоит заметить, что фрукты нужно употреблять отдельно от других блюд, в качестве перекуса в первой половине дня.

Не забывайте также о различных крупах, масле, семечках и орехах. Все это очень полезно и нужно организму. Однако порции должны быть небольшие. Эти продукты очень калорийны, поэтому на ужин они не годятся. Эксперты убеждены, что лучшим блюдом на вечер является запеченная рыба или мясо без гарнира, но со свежими и приготовленными овощами.

Основа питания: овощи

Увеличить потребление свежих салатов.

"После праздников предлагаю увеличить потребление свежих салатов, причем в качестве основы можно использовать обычную капусту, в том числе красную. Добавьте к капусте зелень и, хотя бы, морковь, полейте маслом и йогуртом и наслаждайтесь! И не забывайте о физических нагрузках", – рассказала Дарья Дорошкевич.

Очень важны физические нагрузки. Попробуйте зал, танцы, бассейн, что-либо, что приносит удовольствие. Если вы пока не готовы к постоянным занятиям – совершайте хотя бы пешие прогулки. Этот вид спорта полезен для абсолютно всех людей. Старайтесь больше ходить пешком в течение дня, а также ходить на прогулки на чистом воздухе.

Не забывайте выпивать достаточное количество воды, примерно 30 мл на 1 кг вашего веса. Ведь вода – это секрет молодости и хорошего самочувствия.

Редакция 24 Канала желает вам веселых и здоровых Пасхальных праздников!