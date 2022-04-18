Великобритания на этой неделе может отменить все пошлины для украинских товаров, – Свириденко

На этой неделе Великобритания может отменить все пошлины для украинских товаров. Аналогичных действий правительство Украины ожидает также от всех членов Европейского Союза.

Об этом во время общеукраинского телемарафона сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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"У нас есть план, и это совершенно справедливо претендовать на то, чтобы наши европейские партнеры и G7 открыли для нас все рынки сбыта, потому что для любого инвестора вопрос номер один – это вопрос сбыта своей продукции. У нас на этой неделе (эфир состоялся в воскресенье, 17 апреля – ред.) были очень активные переговоры с Великобританией, а на следующей неделе мы ожидаем, что они снимут все пошлины для украинских товаров, и мы ожидаем такие же зеркальные действия и от наших партнеров по Европейскому Союзу", – отметила министр.

Она также напомнила, что для того, чтобы создать надлежащие условия для возобновления работы бизнеса, правительство уже отменило на период военного положения 500 видов разрешений, оставив лишь 50.

Такое количество разрешений в Минэкономики планируют оставить и после войны, как для украинских предприятий, так и для зарубежных.

Я бы хотела, чтобы мы с нашими партнерами и правительством разработали и закрепили на законодательном уровне эту полную дерегуляцию и на период после военного положения – чтобы упростить регистрационные процедуры и процедуры, необходимые для производства, для наших иностранных партнеров,

– отметила она.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, что в марте из-за войны, развязанной государством-террористом Россией, украинский экспорт сократился вдвое, а импорт – втрое.

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