Великобритания предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники, – глава МИД

Западные партнеры Украины согласны с тем, что наше государство в войне с Россией должно победить. Для этого они предоставляют разнообразную помощь, в частности, вооружение.

О предоставлении крупной партии бронетехники заявили и в Великобритании. Об этом рассказал во время визита в Канаду глава британского МИД Джеймс Клэверли.

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200 единиц бронетехники и 14 танков

Так, говорится о 200 единицах бронетехники, которые могут предоставить вместе с 14 танками Challenger 2.

Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники,

– сказал Клеверли.

Также глава британского МИД заявил, что его государство будет скорее продвигаться в вопросе предоставления Киеву военной помощи.

Challenger 2 для Украины

Отметим, что о предоставление Challenger 2 в Великобритании официально заявили 16 января. Об официальной позиции Зеленскому сообщил Риши Сунак во время телефонного разговора, когда обсудили ситуацию на фронте.

Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир,

– говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

Владимир Зеленский отметил, что решение британского правительства является верным сигналом и для других партнеров Украины.

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