Великобритания предоставит Украине еще более 200 единиц бронетехники, – глава МИД
Источник:РБК-Украина
Западные партнеры Украины согласны с тем, что наше государство в войне с Россией должно победить. Для этого они предоставляют разнообразную помощь, в частности, вооружение.
О предоставлении крупной партии бронетехники заявили и в Великобритании. Об этом рассказал во время визита в Канаду глава британского МИД Джеймс Клэверли.
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200 единиц бронетехники и 14 танков
Так, говорится о 200 единицах бронетехники, которые могут предоставить вместе с 14 танками Challenger 2.
Британия решила поставить нашим друзьям основные боевые танки Challenger 2, тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронированной техники,
– сказал Клеверли.
Также глава британского МИД заявил, что его государство будет скорее продвигаться в вопросе предоставления Киеву военной помощи.
Challenger 2 для Украины
Отметим, что о предоставление Challenger 2 в Великобритании официально заявили 16 января. Об официальной позиции Зеленскому сообщил Риши Сунак во время телефонного разговора, когда обсудили ситуацию на фронте.
Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить крепкий мир,
– говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.
Владимир Зеленский отметил, что решение британского правительства является верным сигналом и для других партнеров Украины.
Какие еще страны согласились передать Украине танки
- Не только Великобритания помогает танкам отстаивать свою независимость в Украине. Так, Чехия готовит к передаче новую партию танков, в том числе Т-72. Примечательно, что на одном из них лично расписался премьер-министр страны Петр Фиала.
- 11 января о передаче танков заявил президент Польши Анджей Дуда. Во время встречи с Владимиром Зеленским он сказал, что его страна передаст роту Leopard 2. Однако для этого Берлин должен дать "зеленый свет".
- Танки Leopard 2 также согласилась предоставить Финляндия, однако при координации с другими странами. Президент страны Саули Нийнисте подчеркнул, что количество переданной бронетехники не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и еще не является государством-членом НАТО.