Великобритания еще не вышла из ЕС, но уже потеряла из-за Brexit 170 миллиардов долларов

Экономические потери Великобритании из-за Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов стерлингов, что примерно равно 170 миллиардам долларов. Это при том, что процедура выхода из Европейского Союза до сих пор так и не завершена.

К концу года экономические потери возрастут до 200 миллиардов фунтов или почти 260 миллиардов долларов. Об этом пишет издание Bloomberg .

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Согласно исследованию издания, экономика Великобритании в настоящее время на уровне на 3% меньше, чем могла бы быть. Все потому, что из-за процесса выхода из ЕС были сдержанные инвестиции в бизнес, а рост экономики вдвое сократилось с 2% до 1%.

Для сравнения, нынешние потери Великобритании в эквиваленте составляют 4 трильярды гривен . Эта цифра равна государственному бюджету Украины более чем за 3 с половиной года.

Издание сделало прогноз на основании анализа отставания страны от "Большой семерки" в 2016-2019 годах. Согласно прогнозу, в общем экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 миллиардов долларов.

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