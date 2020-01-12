Великобритания еще не вышла из ЕС, но уже потеряла из-за Brexit 170 миллиардов долларов
Экономические потери Великобритании из-за Brexit уже достигли 130 миллиардов фунтов стерлингов, что примерно равно 170 миллиардам долларов. Это при том, что процедура выхода из Европейского Союза до сих пор так и не завершена.
К концу года экономические потери возрастут до 200 миллиардов фунтов или почти 260 миллиардов долларов. Об этом пишет издание Bloomberg.
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Согласно исследованию издания, экономика Великобритании в настоящее время на уровне на 3% меньше, чем могла бы быть. Все потому, что из-за процесса выхода из ЕС были сдержанные инвестиции в бизнес, а рост экономики вдвое сократилось с 2% до 1%.
Для сравнения, нынешние потери Великобритании в эквиваленте составляют 4 трильярды гривен. Эта цифра равна государственному бюджету Украины более чем за 3 с половиной года.
Издание сделало прогноз на основании анализа отставания страны от "Большой семерки" в 2016-2019 годах. Согласно прогнозу, в общем экономические потери Великобритании от Brexit достигнут 265 миллиардов долларов.
Выход Великобритании из ЕС: что известно
23 июня 2016 в Великобритании провели референдум по поводу дальнейшего членства страны в ЕС. Тогда 51,9% граждан поддержали идею Brexit. Предварительно выход страны из ЕС запланировали на 29 марта 2019. Однако после трех провальных голосований, принятия решения перенесли на 31 октября.
19 октября почти полмиллиона британцев выступили с протестами против Brexit. Однако решение не было принято и 31 октября.
12 декабря на внеочередных парламентских выборах в Великобритании победила Консервативная партия премьер-министра страны Бориса Джонсона. Именно он и инициировал проведение досрочных парламентских выборов из-за постоянных проволочек с выходом из Европейского Союза. Джонсон пообещал, что в случае победы планирует закончить выход Великобритании из ЕС до 1 января 2020 года.
20 декабря Палата общин приняла законопроект об утверждении соглашения выхода из ЕС. Теперь законопроект направляется в верхнюю палату парламента и, согласно прогнозу, станет законом в ближайшие недели. Всего ожидается, что все процедуры завершатся к 31 января.
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