Великобритания перебросила военный корабль в Ла-Манш, чтобы не допустить мигрантов в страну

Великобритания отправила Королевский военно-морской патрульный корабль в Ла-Манш, чтобы не пустить нелегальных мигрантов на территорию страны.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании, пишет BBC.

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По словам министра обороны Гэвина Уильямсона, cторожовий корабль HMS Mersey "поможет помешать мигрантам осуществить опасное путешествие".

Отмечается, что с ноября 2018-го 240 беженцам удалось незаконно добраться до страны на лодках. Поэтому пограничники Великобритании и Франции начали совместное патрулирование пролива Ла-Манш. А после запроса Министерства внутренних дел туда направили и британский флот.

Корабль HMS Mersey прибудет в Дуврский пролив.

Сколько беженцев нелегально прибыли в Европу по морю?

В 2018 году 113 145 мигрантов и беженцев прибыли в Европу по морю.



Испания в прошлом году приняла более 55 тысяч африканских мигрантов и беженцев. Таким образом страна стала главным пунктом назначения для искателей убежища, которые в прошлом году пересекли Средиземное море, чтобы попасть в Европу. В то же время Италия под руководством антииммиграционного правительства резко сократила число прибывших в прошлом году до 23 371 человек. Это составляет примерно одну пятую от числа мигрантов в 2017 году, когда 119 369 человек пересекли границу из Ливии.



Напомним, 19 декабря 2018-го в американском Нью-Йорке участники Генеральной ассамблеи ООН большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ в целом одобрили 152 государства, в то же время 5 стран (Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты) выступили против и еще двенадцать членов ООН, в том числе Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария, воздержались.