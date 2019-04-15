Великодні рушнички: світло породжує красу

Перед Великоднем всі ми, як і колись наші мами, бабусі готуємося до свята, прибираємо подвір'я, батьківські могили, підбілюємо хати, все перемиваємо, купуємо кошики, вишиваємо великодні рушнички, пишемо писанки, готуємо відповідні страви…

...Наступає вечір перед Великоднем, чисто, затишно в кожній хаті; де є старенькі люди, вони запалюють перед іконами лампадки, всі говорять впівголоса, по хаті розносяться пахощі від пасок, пирогів з абрикосовим, вишневим, сливовим варенням, з сиром, корицею. Готуємо кошики, куди складаємо все на освячення, покриваємо вишиваним рушничком або серветкою. Кожна господиня в минулих часах завжди старалася сама вишити такий рушничок, а в наші часи його можна і придбати, тому й хочу познайомити всіх із великодніми рушничками однієї жінки з Яворівщини, що на Львівщині.

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Багато років займається вишиванням у Яворівському осередку народних майстрів "Яворівщина" досить знана майстриня – Марія Солига. Яка народилася у родині, де жінки займалися щоденними турботами, як і скрізь по Україні. До вишивання, в'язання, шиття привчалася з малих літ в родині, біля мами, тіток. В кожній родині росли дівчатка, які змалечку вчилися вишивати, бо треба замолоду приготувати собі придане, тому вони і придивлялися до старших. Біля них вчилися всьому, бо в майбутньому ставали невістками жінками-господинями. Уважність, точність, обережність, швидкість руху набувалися з досвідом.

В її родині залишилася незліченна кількість прекрасних тканих і вишитих вжиткових речей, одягу, якими користувалися і сьогодні користуються щодня. В цьому я переконалася буваючи у відрядженнях на Яворівщині. Можете переконатися у якості вишитих нею речей, відвідавши музейні ярмарки, які проходять на території Національного музею народної архітектури та побуту України в місті Києві. Туди пані Марія приїжджає щороку, бо вже має своїх шанувальників: поціновувачі приходять спеціально прикупити, порадитися, відшити, відфотографувати серветки, доріжки, "пасхальні", "великодні" рушнички, оздоблені скатерки різних розмірів.

Інколи майстриня привозить вироби, які їй замовляли по телефону чи на минулій ярмарці в музеї. Кожен вишитий виріб панія Марії можна бачити на виставках у Києві, Львові, Бєлгород-Дністровську, Одесі, Чернівцях, Трускавці, Вроцлаві, Кракові, Гданську, Любліні, а також в Угорщині. Вишиті речі прикрашають щоденний побут українців, який сьогодні творимо завдяки власним естетичним потребам.

Пропоную на Ваш розгляд декілька вишитих пані Марією серветок, великодніх рушничків, які можна використати у Великодні дні. Вишиті яворівкою, хрестиком, виколюванням, низинкою, лиштвою, має у своєму доробку кілька десятків технік із вишивання, шиття. Орнамент підбирає такий, щоб для кожного випадку життя малюнок був найбільш доречним. Ними покривають кошик, приготовлений для освячення у Світлий празник Христового Воскресіння. Це свято багате на церковно-обрядові звичаї, символи.

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Краї, в яких народилася пані Марія, раніше паску в церкву ніс у святочному рушнику чи скатертині тато, а господиня – в кошик вкладала сир, масло, сіль хрін, свічку, сало, шинку, ковбасу. У дітей теж були кошики з маленькими пасочками, "котрийсь дітвак (дитина) ніс солянку прикриту, друга несла кошарик із лупленими вареними яйцями, писанками. Марія Солига каже, що кошик прикрашали барвінком, "шушпаном" і накривали вишитим рушничком розповіла.



Освячення великодніх кошиків на Закарпатті

Відшиває пані майстриня свої і давні орнаментальні мотиви із бабусиного шиття, вміло компонує їх, переносячи на серветки, рушники, для яких характерний геометричний орнамент, рослинно-геометричні мотиви квітів. При розгляді окремих елементів і мотивів рослинного орнаменту вражає фантазія вишивальниці, яка перетворює реальний рослинний світ на своїх виробах. Соковита, а інколи стримана гама кольорів в поєднані з відповідно технікою вишиття передається нею дуже вдало. А цього майстер досягає лише тоді, коли вільно володіє і технікою шиття і кольором.

З'явився ще один майстер, барвистий самоцвіт, на широкій ниві мудрої народної творчості.

Ще і в наші дні, дивуємося перебуваючи у відрядженнях, коли в хатах (частіше в сільських) зустрічаємо вишиті і виткані вжиткові речі. А раніше в таких будинках виростали століттями покоління людей на цій землі. І з перших днів життя кожне дитя звикало бачити навколо себе красиві речі – вишиті рушники, скатерки, килими, підвіконня, вілахи ( рядна), розмальовані печі, стіни, різьблені сволоки, гарно прибраний покуть з добрими ликами святих на образах. Мама і все середовище красою і добром (світлом) оповивали душу дитинки з перших днів його народження. Тобто світло формувало душу, тому й у наших людей не тільки вона добра й світла, а і відповідно має гарну вроду. Бо лише світло породжує красу. Біблія наголошує: "Коли ж те світло, що в тобі, є темрявою, то якою великою буде темрява!"

Така краса передавалися нам від старших. Кожна жінка, яка ходила вагітною воліла дивитися на здорових і красивих людей, на гарні речі. Вона вірили, що в неї народиться здорове і красиве дитя – це ті вартості, які лишаються після людини на землі. І до них кожен відносився серйозно, бо знав, що душа його вічна. Усі розуміли відповідальність за чистоту, духовні якості свого роду.

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