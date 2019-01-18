Великолепная игра Михайлюка позволила "Лейкерс" одолеть "Оклахому" в овертайме: видео

Украинский защитник Святослав Михайлюк принял участие в матче регулярного чемпионата НБА за свою команду "Лейкерс". Клуб из Лос-Анджелеса в непростой игре обыграл "Оклахому".

Оклахома – Лейкерс 128:138 OT (39:27, 24:40, 33:28, 26:27, 6:16)

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В стартовой четверти "Оклахома" завладела инициативой и ушла в отрыв +17. Однако к середине второй 12-минутки "Лейкерс" отставание не только сократили, но и сумели впервые выйти вперед в матче. После этого команды по очереди захватывали лидерство и не позволяли друг другу оторваться.

В четвертой четверти "Лейкерс" попытались уйти в отрыв и вырвать победу +3, однако "Оклахома" сравняла счет и перевела матч в овертайм. В овертайме "Лейкерс" не оставили шансов хозяевам паркета. Гости победили 6:16 и выиграли непростой поединок.

Украинец Святослав Михайлюк провел на паркете 18 минут и 39 секунд. За это время он набрал 7 очков, сделал 4 подбора, сделал 1 результативную передачу и 3 раза сфолил. Михайлюк реализовал 2 из 6 трехочковых бросков и 1 штрафной. Коэффициент его полезности составил 14.

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