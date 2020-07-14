Ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко вновь попал в скандал. На этот раз "Велюр" нарушил карантинные ограничения, установленные Кабмином, и решил работать всю ночь.

Интересно, что "Велюр" совершенно не скрывает нарушения карантина. Даже наоборот – рекламирует себя и свою противоправную деятельность в соцсетях. Об этом в фейсбуке сообщила депутат от "Голоса" Александра Устинова.

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В чем обвиняют "Велюр"

Согласно постановлению Кабмина, развлекательные заведения в Киеве должны быть закрыты с 23:00 до 7:00. Однако элитный ресторан Тищенко решил не соблюдать запреты и работать всю ночь.

На официальной странице ресторана в инстаграм накануне появилось сообщение: "Город засыпает, но не "Велюр"! Ждем Вас до 6 утра".

Обратите внимание! Журналисты 24 канала дозвонились в ресторан "Велюр", однако забронировать столик ночью по телефону было невозможно.

"Слуга народа" Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаны! Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в инстаграм своего элитного ресторана дает,

– написала Устинова.

Она подчеркнула, что это является издевательством инад всеми порядочными бизнесменами, которые соблюдают карантинные ограничения.

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