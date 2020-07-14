"Велюр" несмотря на запрет рекламирует работу до 6 утра
Ресторан нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко вновь попал в скандал. На этот раз "Велюр" нарушил карантинные ограничения, установленные Кабмином, и решил работать всю ночь.
Интересно, что "Велюр" совершенно не скрывает нарушения карантина. Даже наоборот – рекламирует себя и свою противоправную деятельность в соцсетях. Об этом в фейсбуке сообщила депутат от "Голоса" Александра Устинова.
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В чем обвиняют "Велюр"
Согласно постановлению Кабмина, развлекательные заведения в Киеве должны быть закрыты с 23:00 до 7:00. Однако элитный ресторан Тищенко решил не соблюдать запреты и работать всю ночь.
На официальной странице ресторана в инстаграм накануне появилось сообщение: "Город засыпает, но не "Велюр"! Ждем Вас до 6 утра".
"Слуга народа" Николай Тищенко и его ресторан "Велюр" снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат, то правила тебе неписаны! Мало того, теперь кандидат в мэры не только не делает это за закрытыми дверями, но и рекламу в инстаграм своего элитного ресторана дает,
– написала Устинова.
Она подчеркнула, что это является издевательством инад всеми порядочными бизнесменами, которые соблюдают карантинные ограничения.
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Предыдущие скандалы с участием элитного ресторана
- Журналисты программы Bihus.info зафиксировали, что ресторан "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантинные ограничения.
- Тищенко заявил, что ресторан работает как своеобразный штаб и там он проводит единичные личные встречи. Теперь же он опроверг эту информацию.
- Экс-депутат от "Радикальной партии" Олег Ляшко вместе с активистами замуровал вход в ресторан "Велюр".
- Сам Тищенко уверяет, что заведение заплатит штраф, если зафиксируют нарушение закона. Впоследствии Аваков сообщил, что его зафиксировали.