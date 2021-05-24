Это событие произошло в центре города 23 мая. После фиксации рекорда велосипедисты проехали 9-километровый маршрут.
Тоже о Харькове Бросались на водителя: в Харькове молодые люди устроили погром в трамвае – видео
Больше о велодне
Размер наибольшего контура Украины был 98 на 73 метра. Внутри него нарисовали олимпийское кольцо и герб Харькова. Награду о внесении в национальный реестр рекордов вручили исполняющему обязанности мэра Игорю Терехову.
Всего в мероприятии приняли участие 12 500 велосипедистов. После общего фото на контуре страны, они проехались по центральным улицам:
- площадью Свободы,
- проспектом Науки
- улицей Деревянко
- и в обратном направлении вернулись на начало маршрута.
Велодень 2021 в Харькове: видео youtube-канала Panoramika