Это событие произошло в центре города 23 мая. После фиксации рекорда велосипедисты проехали 9-километровый маршрут.

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Размер наибольшего контура Украины был 98 на 73 метра. Внутри него нарисовали олимпийское кольцо и герб Харькова. Награду о внесении в национальный реестр рекордов вручили исполняющему обязанности мэра Игорю Терехову.

Всего в мероприятии приняли участие 12 500 велосипедистов. После общего фото на контуре страны, они проехались по центральным улицам:

площадью Свободы,

проспектом Науки

улицей Деревянко

и в обратном направлении вернулись на начало маршрута.

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Обратите внимание! В харьковском велодне приняли участие футболисты сборной Украины. После этого они сыграли матч с Бахрейном. Он закончился ничьей – 1:1.