На "Велодне" в Харькове установили рекорд Украины: эпическое видео с высоты

В Харькове уже в пятнадцатый раз прошел ежегодный велодень. В этом году там было более 12 тысяч велосипедистов. Также на мероприятии установили рекорд "Самый большой контур Украины, нанесенный краской на асфальте".
Это событие произошло в центре города 23 мая. После фиксации рекорда велосипедисты проехали 9-километровый маршрут.
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Размер наибольшего контура Украины был 98 на 73 метра. Внутри него нарисовали олимпийское кольцо и герб Харькова. Награду о внесении в национальный реестр рекордов вручили исполняющему обязанности мэра Игорю Терехову.
Всего в мероприятии приняли участие 12 500 велосипедистов. После общего фото на контуре страны, они проехались по центральным улицам:
- площадью Свободы,
- проспектом Науки,
- улицей Деревянко,
- в обратном направлении вернулись на начало маршрута.
Велодень 2021 в Харькове: видео YouTube-канала PanoramikaОбратите внимание! В харьковском велодне приняли участие футболисты сборной Украины. После этого они сыграли матч с Бахрейном. Он закончился вничью – 1:1.