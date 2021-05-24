На "Велодне" в Харькове установили рекорд Украины: эпическое видео с высоты

В Харькове уже в пятнадцатый раз прошел ежегодный велодень. В этом году там было более 12 тысяч велосипедистов. Также на мероприятии установили рекорд "Самый большой контур Украины, нанесенный краской на асфальте".

Это событие произошло в центре города 23 мая. После фиксации рекорда велосипедисты проехали 9-километровый маршрут.

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Размер наибольшего контура Украины был 98 на 73 метра. Внутри него нарисовали олимпийское кольцо и герб Харькова. Награду о внесении в национальный реестр рекордов вручили исполняющему обязанности мэра Игорю Терехову.

Всего в мероприятии приняли участие 12 500 велосипедистов. После общего фото на контуре страны, они проехались по центральным улицам:

площадью Свободы,

проспектом Науки,

улицей Деревянко,

в обратном направлении вернулись на начало маршрута.

Велодень 2021 в Харькове: видео YouTube-канала Panoramika