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Велогонщик Фрум собрал полную чемпионскую коллекцию, выиграв "Джиро д'Италия"

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Кристофер Фрум впервые в карьере победил на "Джиро д'Италия". Фрум стал лишь седьмым велогонщиком, который победил во всех трех гонках гран-тура.

Об этом сообщает XSport.ua.

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Кристофер Фрум собрал полную чемпионскую коллекцию. Оформив победу на "Джиро д'Италия" британский велогонщик стал лишь седьмым в истории, кому удалось покорить все три гонки гран-тура. Поэтому Фрум оказался в одном ряду с Анкетилем, Джимонди, Меркс, Ино, Контадором и Нибали.

Победу же на последнем этапе дружбы получил ирландец Сэм Беннет. А вот Кристофер Фрум кроме триумфа в общем зачете веломногодневки, забрал себе также майку лидера горной классификации.

Теги: велоспорт Новости спорта
Источник: 24 Канал
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