Велогонщика дисквалифицировали за двусмысленное фото с незнакомкой, женщина обратилась в полицию
Бельгийского велогонщика Ильо Кейсси отстранили от аргентинского этапа "Вульета Сан-Хуан" из неприличного фото с его участием.
Организаторы соревнований увидели фотографию, на которой члены команды Deceuninck-QuickStep, пилотом которой является Ильо, сфотографировались с официанткой.
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Бельгийцу досталось место позади девушки – и он, закинув руку за голову, принял довольно двусмысленную позу.
Как пишет Cycling News, женщина позже обратилась в полицию с жалобой и рассказала об инциденте местным СМИ, а Кейсси расстался с 80 долларами, которые у него изъяли как штраф.
Велогонщик в социальных сетях попросил прощения за инцидент.
"Хочу попросить прощения перед всеми за то жест на фото. Я никого не хотел обидеть, и приношу свои глубочайшие извинения. Я признаю, что совершил ошибку. Мне правда очень жаль", – написал спортсмен в Twitter.
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