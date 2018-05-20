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Велокарнавал и отправка велосипеда на Марс: чем в этом году поражал харьковский Велодень

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Событие ежегодно становится более масштабным и похожим на карнавал, ведь в велоколонне можно встретить голливудских и сказочных героев, средневековых рыцарей, и сам транспорт испытывает удивительные перевоплощения.

Ежегодно Харьковский велодень стартует с флешмоба. Тысячи участников на двухколесном транспорте вместе формируют тематическую фигуру. В этом году, следуя Илону Маску, в шутку отправили на Марс велосипед.

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После этого стартовал и традиционный велокарнавал. Перекрыты на несколько часов центральные улицы стали похожи на бразильский карнавал.

Велокарнавал у Харкові
Велодень в Харькове

В прошлом году хотели такое проделать, но ребят было мало, ведь должен быть рядом кто-то со мной, чтобы в случае чего снять его с меня быстро, потому что доспех весит 30 килограммов,
– сказал рыцарь ХІ века, участник Велодня-2018 Руслан.

А еще велозаезд – это праздник инженерской выдумки. Велосипедисты годами готовятся к майскому параду. Так, Слава 2 года собирал своего железного коня из металлолома.

Все придумано, все своими руками сделано, выточено, покрашено. Еще мост задний сделал, аналогов определенно нет,
– прокомментировал веломастер Слава.

В колонне рядом пчелы, пираты, ведьмы, веломашины и рикши. Для участия в колонне Ивану хватило даже одного колеса.

Традиционно Велодень заканчивается колонной самых маленьких участников – здесь у транспорта и педалей нет, и колес более двух для устойчивости. А скоро в колонне может появиться и зоогрупа.

Велодень у Харкові
Велопробег в велодень в Харькове

Уже более 5 лет заезд собирает более 10 тысяч экологических транспортов из всех районов города, а 13 весенний велодень в Харькове отличился 13-ю тысячами участников.

Автор: Ирина Карпюк
Теги: Новости Украины Транспорт Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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