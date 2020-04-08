Велосипед позволяет быть мобильным, несмотря на карантин

Оставаться мобильным несмотря на карантин и еще и поддерживать свое здоровье позволяет езда на велосипеде.

Артур уже второй сезон подряд пользуется велопрокатом Nextbike. Уверяет, что это чрезвычайно удобно и полезно.

"Это очень удобный вид транспорта. Удобно, когда по локации надо передвигаться: супермаркеты, метро, работа. Взял и поехал. Телефоном разблокировал, карточкой заплатил и уехал", – поделился житель ЖК "Нивки-Парк" Артур.

В прошлом году велосипедных станций Nextbike по Киеву было 33, а с апреля обустроят более три сотни. 10 установят в жилых комплексах "Интергал-Буд". Застройщик и общественный прокат велосипедов в Киеве Nextbike заявили об эксклюзивном сотрудничестве. Поэтому теперь не только жители, но и все киевляне получат удобные локации и смогут пользоваться прокатными велосипедами.

Жители наших комплексов имеют возможность добраться на работу в правовом поле и в удобном режиме. Они берут велосипед у себя в комплексе, добираются до следующей станции и могут спокойно идти работать. И таким же образом вернуться назад,

– отметила PR-менеджер "Интергал-Буд" Светлана Евдокименко.

"Для того, чтобы воспользоваться услугами проката, нужно будет зарегистрироваться в приложении Nextbike и пополнить счет как в мобильном телефоне или взять абонемент – месячный или годовой – в рамках которого у вас есть бесплатные полчаса с каждой поездки", – рассказал директор и соучредитель компании Nextbike Алексей Кушка.

Всего с апреля по Киеву в прокате появится более 2 тысяч новых велосипедов. Сервис имеет все разрешительные документы на передвижение по городу от киевской власти. Во время карантина все байки обрабатывают дезинфицирующими средствами. Велопарковки – это часть последовательной экологической программы "Интергал-Буда". С начала года компания начала оснащать свои комплексы электрозаправками, внедрять сортировку мусора. Кроме того, застройщик проводит очистку озер и поддерживает проекты по реновации парков.