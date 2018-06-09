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Велосипедом по всему миру: чем путешествие на колесах привлекает туристов

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Крутить педали по миру – такой способ путешествий все больше привлекает туристов. Главные преимущества: умеренная скорость, звуки, запахи, хорошая фигура и экология.

Оборудование для гоупрошок, для подшипников прежде всего, для цепей там, средства гигиены, кружка и вилка – этих вещей достаточно, чтобы отправляться в "Млечный путь в Северную Америку", считает команда "Велочумаков". Они планируют преодолеть 10 тысяч километров за 100 дней. И расстояние до Северной Америки их не пугает, 10 тысяч они преодолели, проехав 16 стран Европы.

За 100 дней там каждый день был как отдельная история. Каждый день что-то случалось невероятно шикарное или отрицательное,
–вспоминает организатор велопробега Константин Самчук.

Организатор проекта Константин Самчук воевал на востоке, а потом решил, что вернется с войны и отправится в путешествие. Его первое путешествие состоялось в 2015 году на 3-колесном велосипеде для людей с инвалидностью. Тогда он проехал вдоль всей страны, потом появилась команда.

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Объездила на велосипеде Францию ​​и Нидерланды ведущая 24 канала Дария Кудимова. Рассказывает, какие вещи во время путешествия важны.

"Это, конечно, велопамперс на пятую точку, который позволяет тебе не выпасть из жизни, когда ты после катания не можешь ни сесть, ни встать. И, конечно же, шлем. С велосипедом это что-то невероятное. Во Франции – это перевалы, горы, крошечные поселки, где никто не говорит по-английски", – делится воспоминаниями ведущая 24 канала Дария Кудимова.

Активно кататься на велосипеде Дария начала 8 лет назад. Правда, тогда только мечтала о велотурах. И как только узнала, что для украинских туристов начали их организовывать, не могла не воспользоваться.

А Константин Карачев вместе с "Веловуйками" объездил даже больше стран. Это сейчас он организатор велотуров Украиной и тринадцатью странами Европы. Свою же деятельность начинал на голом энтузиазме. Ради мечты бросил работу программиста.

Сейчас "Веловуйки" уже имеют стабильную базу клиентов, привлекают все больше своих знакомых и друзей. И для таких туров ничего особенно не надо. Путешествия Украиной обычно планируют на выходные, цена – от 350 гривен, Европой – от 500 евро вместе с проездом, ночевкой и питанием на неделю. Велотур – идеальный вариант для путешествий. Быстрее от пешего похода, но медленнее машины.

Ты слышишь звуки плашек, гудок паровоза, ты можешь в любой момент остановиться, например, если увидел какой-то пейзаж,
– отметил соорганизатор "Веловуйков" Константин Карачев.

Велолюди вдохновляют и самым садиться на двухколесный. Сначала для удовольствия и здоровья. А дальше, кто знает какую еще пользу принесет велосипед от популяризации страны до благотворительного сбора средств.

Автор: Елена Кук
Теги: Новости Украины Новости Киева велоспорт Путешествия
Источник: 24 канал
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