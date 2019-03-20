Велосипеды почтальонам и доплаты к зарплате: "Укрлендфарминг" помогает почте на Полтавщине

"Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming), крупнейший по размеру земельного банка агрохолдинг Украины бизнесмена Олега Бахматюка, решил помочь почтальонам государственной почтовой службы в Гадячском районе Полтавской области.

Социально ответственное предприятие ежемесячно доплачивает по 1000 грн к заработной плате почтальонов, а также приобрело почтальонкам велосипеды для облегчения их ежедневного труда.

Сейчас получают доплату почтальоны, которые обслуживают три села Петровско-Роменской ОТГ Гадячского района, но в планах "Укрлендфарминг" поддержка и почтальонов других областей. "Мы хорошо понимаем, какая важная роль почтальонов в селах, с их поддержкой пожилым людям, которым иногда и пообщаться может быть не с кем и даже попросить пенсию с почты принести. Поэтому решили, чтобы отделение не закрылось, доплачивать почтальонам за труд. Также, чтобы облегчить им работу, подарили удобные велосипеды почтовикам Свиридовское сельского совета. Планируем продолжать поддерживать государственную почтовую службу и в других районах трех областей, где мы присутствуем", – поделился Юрий Петрович Щербак, директор "Райз-Востока", который входит в состав холдинга "Укрлендфарминг".

"Сельское население постоянно уменьшается, но те, кто проживает здесь, нуждаются в информации, свежих новостей, – отметил Свиридовский сельский голова Анатолий Петрович Филин. – Люди охотно общаются с почтальонами, им всегда рады в каждом доме. Обслуживать пять сел – это тяжелый труд: ощутимого веса сумка, ходить приходится немало, поэтому приобретение велосипедов значительно облегчит ее". Его поддерживает и председатель местной ОТГ: "Благодаря помощи предприятия группы "Укрлендфарминг" наши села Коновалове, Ветхаливка и Середняки продолжат пользоваться привычными и необходимыми услугами почтальонов", – рассказывает Валентина Бугаева.

Надо отметить, что это не первый социальный проект "Укрлендфарминг". Социально ответственное предприятие реализует различные проекты по поддержке жителей сел, в которых расположены предприятия холдинга. Миллионы гривен вкладывает "Укрлендфарминг" в инфраструктурные проекты, социальное обеспечение крестьян, ремонты и расчистку дорог зимой, модернизацию водопроводов, улучшение питания школьников и тому подобное. "Укрлэндфарминг" является одним из самых привлекательных работодателей Украины по результатам различных опросов и рейтингов, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.