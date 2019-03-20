12:56
20 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Языковой патруль Парубия. Новый тренд в украинской политике
      Вєсті.UA
      19:17, 19 марта
      Экопарк или застройка: как принципиальность столичной власти оказалась фейком
      ЦРУ
      09:01, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Велосипеды почтальонам и доплаты к зарплате: "Укрлендфарминг" помогает почте на Полтавщине

      18 Читати новину українською
      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      "Укрлэндфарминг" (Ukrlandfarming), крупнейший по размеру земельного банка агрохолдинг Украины бизнесмена Олега Бахматюка, решил помочь почтальонам государственной почтовой службы в Гадячском районе Полтавской области.

      Социально ответственное предприятие ежемесячно доплачивает по 1000 грн к заработной плате почтальонов, а также приобрело почтальонкам велосипеды для облегчения их ежедневного труда.

      Сейчас получают доплату почтальоны, которые обслуживают три села Петровско-Роменской ОТГ Гадячского района, но в планах "Укрлендфарминг" поддержка и почтальонов других областей. "Мы хорошо понимаем, какая важная роль почтальонов в селах, с их поддержкой пожилым людям, которым иногда и пообщаться может быть не с кем и даже попросить пенсию с почты принести. Поэтому решили, чтобы отделение не закрылось, доплачивать почтальонам за труд. Также, чтобы облегчить им работу, подарили удобные велосипеды почтовикам Свиридовское сельского совета. Планируем продолжать поддерживать государственную почтовую службу и в других районах трех областей, где мы присутствуем", – поделился Юрий Петрович Щербак, директор "Райз-Востока", который входит в состав холдинга "Укрлендфарминг".

      "Сельское население постоянно уменьшается, но те, кто проживает здесь, нуждаются в информации, свежих новостей, – отметил Свиридовский сельский голова Анатолий Петрович Филин. – Люди охотно общаются с почтальонами, им всегда рады в каждом доме. Обслуживать пять сел – это тяжелый труд: ощутимого веса сумка, ходить приходится немало, поэтому приобретение велосипедов значительно облегчит ее". Его поддерживает и председатель местной ОТГ: "Благодаря помощи предприятия группы "Укрлендфарминг" наши села Коновалове, Ветхаливка и Середняки продолжат пользоваться привычными и необходимыми услугами почтальонов", – рассказывает Валентина Бугаева.

      Надо отметить, что это не первый социальный проект "Укрлендфарминг". Социально ответственное предприятие реализует различные проекты по поддержке жителей сел, в которых расположены предприятия холдинга. Миллионы гривен вкладывает "Укрлендфарминг" в инфраструктурные проекты, социальное обеспечение крестьян, ремонты и расчистку дорог зимой, модернизацию водопроводов, улучшение питания школьников и тому подобное. "Укрлэндфарминг" является одним из самых привлекательных работодателей Украины по результатам различных опросов и рейтингов, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

      blog_ava
      Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      сегодня
      999
      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк Укрлендфарминг
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      сегодня , 12:00 Одна проти всіх: історія судді-викривачки
      Блог Медіа 1267
      Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      сегодня , 10:51 Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели
      Ірина Поліщук 999
      Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      сегодня , 10:01 Как избавиться от боли в спине: 5 советов эксперта
      Все про здоров'я 1508
      Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      сегодня , 08:40 Не зміг сидіти у мирному місті, коли триває війна
      Повернись живим 482
      Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      19 марта , 22:00 Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
      Артем Овдієнко 4662
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      Девальвация гривны на конец года составит 3-4%
       4 июля 2012 , 16:54
      Недолюстрована судья Морщагина хочет "отжать" ОНПЗ в пользу Курченко
       6 октября 2016 , 17:02
      В Украине и на Западе объяснили, почему "Укрзализныце" невыгодно поднимать тарифы
       сегодня , 12:01
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук