Венецианский фестиваль 2018: 10 лучших платьев с красной дорожки

29 августа состоялось грандиозное открытие Венецианского кинофестиваля 2018 на острове Лидо. Это уже 75-й по счету ежегодный фестиваль, в котором более 20 фильмов поборются за награду "Золотой лев".

Итальянский остров и красную дорожку фестиваля первыми посетили известные звезды кино и модных подиумов. Все они поражали красотой и роскошью своих образов, а фотографы наперебой пытались зафиксировать самые яркие моменты. Среди звезд присутствовали Эмма Стоун, Райан Гослинг, Наоми Уоттс, Клер Фой, Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие.

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Журналисты LifeStyle 24 собрали для вас 10 лучших платьев с красной дорожки Венецианского кинофестиваля.



Актриса Наоми Уоттс



Модель Сара Сампайо



Актриса Габриэлла Уайлд



Модель Изабель Гулар



Актриса Клер Фой



Модель Барбара Палвин



Актриса Трине Дюрхольм



Модель Шарлотта Мосс



Актриса Оливия Гамильтон



Модель Джорджина Родригес

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Венецианский фестиваль начался 29 августа и продлится до 8 сентября. Нынешняя программа фестиваля является действительно очень насыщенной и заслуживает кинопремии. Более подробно вы можете ее посмотреть по ссылке.

Чем известен Венецианский фестиваль?Венецианский международный кинофестиваль считается старейшим из всех известных киномероприятий. Впервые событие провели в 1932 году по инициативе Биеннале Антонио Маирани. Мужчина, посмотрев футбольный матч, решил сделать нечто подобное в мире кино – показать людям десятки фильмов и познакомить их с новинками. С тех пор Италия каждый сентябрь становится меккой для представителей киноиндустрии.