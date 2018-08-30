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Венецианский кинофестиваль 2018: актриса Эмма Стоун засветила стройные ноги в мини-платье

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Венецианский кинофестиваль 2018: Эмма Стоун
Венецианский кинофестиваль 2018: Эмма Стоун / Getty images

Голливудская актриса Эмма Стоун вместе с другими звездами приехала на итальянский остров Лидо, где стартовал Венецианский кинофестиваль. Знаменитость поразила своим нарядом, засветив стройные ноги.

Италия до 8 сентября стала своеобразной меккой для представителей киноиндустрии, так как там проходит 75-й Венецианский международный кинофестиваль. На остров Лидо уже прибыли голливудские актеры и режиссеры, которые будут бороться за "Золотого льва".

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Мероприятие не пропустила и оскароносная Эмма Стоун. Актриса вышла на красную дорожку во второй день Венецианского кинофестиваля. Для особого дня звезда выбрала голубое мини-платье, в котором засветила свои стройные ноги. Образ Эмма Стоун дополнила туфлями на каблуке с цветочным принтом и металлическим носком.


Эмма Стоун на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2018


Актриса Эмма Стоун
 


Стильная обувь Эммы Стоун 

Известно, что Эмма Стоун приехала на Венецианский кинофестиваль, чтобы презентовать фильм "Фаворитка", в котором она сыграла главную роль. На фотокруге звезда счастливо позировала перед фотографами. В частности, компанию Эмме Стоун составили Николас Хоул, Йоргос Лантимос, Оливия Колман и Джо Алвин.


Эмма Стоун и кинорежиссер Йоргос Лантимос


Эмма Стоун с актрисой Оливией Колман


Звезды фильма "Фаворитка"

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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