Венецианский кинофестиваль 2018: актриса Кейт Бланшетт надела платье с пикантным декольте
На итальянском острове Лидо продолжается Венецианский кинофестиваль 2018. Звезды удивляют и поражают журналистов элегантными и иногда пикантными нарядами. Так, 49-летняя Кейт Бланшетт засветила платье с внушительным декольте.
Во время Венецианского кинофестиваля уже состоялось немало презентаций фильмов. Так, 31 августа актеры и режиссеры представляли новую киноленту, которой прочат большой успех – "Звезда родилась". Поддержать коллег пришла актриса Кейт Бланшетт.
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На красную дорожку знаменитость вышла в черном элегантном платье от Armani. Одеяние было украшено розовыми перьями и имело немалое декольте, которое пикантно оголяло грудь Кейт Бланшетт. Стильные украшения и идеальный макияж завершили образ звезды.
Кроме этого, на красной дорожке появились Брэдли Купер с Леди Гагой, которые сыграли главные роли в фильме "Звезда родилась". Актер предстал перед фотографами в классическом черном костюме. А вот Леди Гага поразила всех эффектным образом: звезда надела объемное розовое платье.