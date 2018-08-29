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Венецианский кинофестиваль 2018: Эмма Стоун, Изабель Гулар и другие фото первых гостей

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Клэр Фой на Венецианском кинофестивале 2018
Клэр Фой на Венецианском кинофестивале 2018 / www.gettyimages.in

На итальянском острове Лидо стартовал 75-й Венецианский международный кинофестиваль, на который уже начали съезжаться мировые знаменитости. Одними из первых стали Эмма Стоун, Райан Гослинг, Наоми Уоттс, Клэр Фой, Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие.

Старейший кинофестиваль в мире, который основан еще в 1932 году, начался сегодня, 29 августа и продлится до 8 сентября. Нынешняя программа фестиваля действительно очень насыщенная и заслуживает кинопремии. Более подробно вы можете ее посмотреть по ссылке.

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А пока самые известные звезды Голливуда и модных подиумов первыми прилетают на Венецианский кинофестиваль. Пока что без длинных платьев и ярких макияжей, но в очень красивых и изящных образах знаменитости прибывают на самое громкое событие этого августа.


Наоми Уоттс


Райан Гослинг


Изабель Гулар
 


Джейсон Кларк


Джорджина Родригес


Эмма Стоун


Дэвид Кроненберг


Изабель Гулар


Дэмиен Шазелл, Оливия Хэмилтон, Клэр Фой, Райан Гослинг, Джейсон Кларк и Джош Сингер


Наоми Уоттс

Теги: LifeStyle Голливуд Фестивали Кино
Источник: Hello Magazine
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