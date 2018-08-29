Венецианский кинофестиваль 2018: Эмма Стоун, Изабель Гулар и другие фото первых гостей

На итальянском острове Лидо стартовал 75-й Венецианский международный кинофестиваль, на который уже начали съезжаться мировые знаменитости. Одними из первых стали Эмма Стоун, Райан Гослинг, Наоми Уоттс, Клэр Фой, Изабель Гулар, Джорджина Родригес и многие другие.

Старейший кинофестиваль в мире, который основан еще в 1932 году, начался сегодня, 29 августа и продлится до 8 сентября. Нынешняя программа фестиваля действительно очень насыщенная и заслуживает кинопремии. Более подробно вы можете ее посмотреть по ссылке.

Читайте также: Венецианский кинофестиваль 2017: лучшие фильмы и актеры, которые получили награды

А пока самые известные звезды Голливуда и модных подиумов первыми прилетают на Венецианский кинофестиваль. Пока что без длинных платьев и ярких макияжей, но в очень красивых и изящных образах знаменитости прибывают на самое громкое событие этого августа.



Наоми Уоттс



Райан Гослинг



Изабель Гулар





Джейсон Кларк



Джорджина Родригес



Эмма Стоун



Дэвид Кроненберг



Изабель Гулар



Дэмиен Шазелл, Оливия Хэмилтон, Клэр Фой, Райан Гослинг, Джейсон Кларк и Джош Сингер