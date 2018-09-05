Венецианский кинофестиваль 2018: Натали Портман удивила золотым платьем с глубоким декольте
Знаменитая голливудская киноактриса Натали Портман посетила 75-й Венецианский кинофестиваль. На премьеру фильма "Голос света", в котором Портман сыграла главную роль, актриса появилась в роскошном платье.
Для выхода актриса надела элегантное золотое платье от бренда Gucci с глубоким декольте.
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Яркое платье Натали Портман дополнила клатчем в тон и крупными серьгами.
Натали Портман / GettyImages
На красной дорожке компанию Натали составили режиссер фильма Брэйди Корбет и актрисы, которые сыграли в ленте.
Натали Портман с Брейди Корбет / GettyImages
Натали Портман / GettyImages
Натали Портман / GettyImages
Натали Портман / GettyImages
Источник: 24 Канал
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