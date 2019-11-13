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      Венеция уходит под воду: шокирующие фото и видео

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      В итальянском городе Венеция зафиксировали самый высокий за последние полвека уровень воды, он достиг почти двух метров. Затопленными оказались около 80-ти процентов территории островной части города.

      Из-за непогоды погибли два человека, у одного из них смерть наступила из-за удара током в затопленном доме.

      К теме: Крупнейший торговый центр мира затопило: вода потоками льется с потолка – фото, видео

      Вода залила и центральную площадь Сан-Марко, на набережную вынесло лодки.

      Древние улочки превратились в потоки грязи и мусора.

      В городе закрыли школы, люди говорят о катастрофе. Последний раз город так пострадал от наводнения еще в 1966 году.

      Отметим, что мощный циклон бушует в регионе уже несколько дней. Скорость ветра во время безудержных ливней достигло ста метров в секунду. К тому же, синоптики предупреждают, что в конце недели над страной пройдет новый циклон с ветрами и ливнями.

      blog_ava
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Стихийный бедствия Жертвы Постраждалі
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