Венеция уходит под воду: шокирующие фото и видео

В итальянском городе Венеция зафиксировали самый высокий за последние полвека уровень воды, он достиг почти двух метров. Затопленными оказались около 80-ти процентов территории островной части города.

Из-за непогоды погибли два человека, у одного из них смерть наступила из-за удара током в затопленном доме.

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Вода залила и центральную площадь Сан-Марко, на набережную вынесло лодки.

2nd biggest flooding in #Venice history tonight. Reached 187cm. And another high tide is expected tomorrow. We had 30 cm of water insider our home. Probably lost our fridge but some lost much more. People were seen crying. We need action#Venezia #AcquaAlta #hightide pic.twitter.com/UCSJuysG1h — Valeria Duflot (@DuflotValeria) 13 листопада 2019 р.

Acqua alta storica a Venezia: ragazzo nuota in piazza San Marco pic.twitter.com/5r9pA01xie — Local Team (@localteamtv) 12 листопада 2019 р.

Древние улочки превратились в потоки грязи и мусора.

Venezia is the new titanic pic.twitter.com/X3tTaEVeYf — ᴀᴜʀᴏʀᴀ | misses wonho (@idknamjoona) 12 листопада 2019 р.

Really devastatingly high ‘acqua alta’ now in Venezia.

pic.twitter.com/QkQ8TuLJCu — ️ Snowbird (@Snowbirdsix1000) 13 листопада 2019 р.

В городе закрыли школы, люди говорят о катастрофе. Последний раз город так пострадал от наводнения еще в 1966 году.

Отметим, что мощный циклон бушует в регионе уже несколько дней. Скорость ветра во время безудержных ливней достигло ста метров в секунду. К тому же, синоптики предупреждают, что в конце недели над страной пройдет новый циклон с ветрами и ливнями.