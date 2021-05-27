У прокуратури є інша інформація. Про це Венедіктова заявила в ефірі одного з українських телеканалів.

До речі Медведчук заявив, що не спілкується з Козаком і не знає, де він перебуває

Зауважимо, перед тим нардеп Віктор Медведчук заявляв, що Козак перебуває у Білорусі на лікарняному.

Але у нас оперативна інформація інша, і знову ж таки... вона ще не стала предметом кримінальних проваджень,

– сказала Венедіктова.

Справа Козака та Медведчука: що відомо

Медведчуку оголосили про підозру 11 травня. Його звинувачують у держзраді та замаху на розграбування національних ресурсів. Таку ж підозру отримав і Козак.

Печерський суд Києва 13 травня обрав для нардепа запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Київський апеляційний суд вирішив залишити таку "запобіжку".

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Козака. Раніше його вже оголосили в розшук.

До речі, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Козак обов'язково повернеться, адже він є громадянином України. А якщо раптом не з'явиться, це означає, що він має паспорт іншої країни.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявляв, що Козак перебуває в Росії.

Зверніть увагу! Козак перебуває під українськими санкціями. 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО. Таким чином канали політика заблокували.