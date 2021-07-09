Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова 9 июля. Она это сделала на заседании, которое провела в Одессе.

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Перевозили товары из Китая и Европы

По словам Венедиктовой, жителями Одесской области являются 4 из ТОП-10 контрабандистов Украины. Сейчас уже продолжаются уголовные расследования в отношении этих лиц.

Их подозревают в доставке различных товаров из Европы и Китая без проведения таможенного контроля. Однако не сообщили, о каких именно товарах идет речь.

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в 3 уголовных производствах по фактам противоправной деятельности, определенным в решении СНБО физических и юридических лиц,

– добавила чиновница.

Также она заявила, что правоохранители консолидировались, чтобы прекратить организованные потоки незаконного товарооборота. Ирина Венедиктова назвала контрабанду экономическим терроризмом против Украины.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал указ о введении в действие решения СНБО за 15 апреля 2021. Там говорилось о применении персональных экономических и других санкций в отношении 13 граждан и 95 компаний. Также 2 апреля ввели санкции против лиц, которых назвали ТОП-10 украинской контрабанды.