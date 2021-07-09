Открыли 3 производства, – Венедиктова о главных контрабандистах Одесской области

Несколько топ-контрабандистов из Одесской области стали фигурантами уголовных производств. Речь идет о причастных к компаниям, против которых ввели санкции на заседании СНБО еще в апреле. Сейчас уже ведут расследование по 3 производствам.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова 9 июля. Она это сделала на заседании, которое провела в Одессе.

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Перевозили товары из Китая и Европы

По словам Венедиктовой, жителями Одесской области являются 4 из ТОП-10 контрабандистов Украины. Сейчас уже продолжаются уголовные расследования в отношении этих лиц.

Их подозревают в доставке различных товаров из Европы и Китая без проведения таможенного контроля. Однако не сообщили, о каких именно товарах идет речь.

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в 3 уголовных производствах по фактам противоправной деятельности, определенным в решении СНБО физических и юридических лиц,

– добавила чиновница.

Также она заявила, что правоохранители консолидировались, чтобы прекратить организованные потоки незаконного товарооборота. Ирина Венедиктова назвала контрабанду экономическим терроризмом против Украины.