Венера Милосская получила новые руки – все ради благородной цели
Копии всемирно известной статуи греческой богини Венеры Милосской надели протезы рук, напечатанные на 3D-принтере.
К такой "спасительной" инициативе обратились с благородной целью.
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Организаторы кампании #BodyCantWait ("Тело не может ждать") призывают распространять информацию об использовании протезов для миллионов людей в мире, которые в этом нуждаются.
Копия статуи Венеры Милосской стоит неподалеку от станции метро "Лувр" – в сотнях метров от оригинала.
Кроме копии Венеры новую "конечность" получила также статуя Александру Македонскому в парижских садах Тюильри.
По данным организаторов кампании #BodyCantWait, на сегодня почти 2 десятка людей в Сирии и, в частности, на Мадагаскаре получили протезы, которые были напечатаны на 3D-принтере.
На очереди 100 человек в Индии. В целом в протезах нуждаются примерно 100 миллионов людей по всему миру.
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