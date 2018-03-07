Венера Милосская получила новые руки – все ради благородной цели

Копии всемирно известной статуи греческой богини Венеры Милосской надели протезы рук, напечатанные на 3D-принтере.

К такой "спасительной" инициативе обратились с благородной целью.

Смотрите также: Фотограф показал Париж сквозь инфракрасный диапазон: сказочные фото

Организаторы кампании #BodyCantWait ("Тело не может ждать") призывают распространять информацию об использовании протезов для миллионов людей в мире, которые в этом нуждаются.

Копия статуи Венеры Милосской стоит неподалеку от станции метро "Лувр" – в сотнях метров от оригинала.

Charity gives Venus de Milo prosthetic arms in French campaign #AFP https://t.co/jJrdH6NbMR

Christoophe Archambault pic.twitter.com/VI7Bmmf7xE — AFP Photo (@AFPphoto) 6 березня 2018 р.

Кроме копии Венеры новую "конечность" получила также статуя Александру Македонскому в парижских садах Тюильри.

At the time when statues of Communist icon Lenin, social reformer Periyar, Jana Sangh founder Mukherjee and Ambedkar are vandalized in #India, a charity (@HI_france) gives Venus de Milo prosthetic arms in #French #BodyCantWait campaign https://t.co/B5Kj6bmMaj pic.twitter.com/Dll0yxMR3k — Zulqarnain Ibn Usuf (@mzzulfi) 7 березня 2018 р.

По данным организаторов кампании #BodyCantWait, на сегодня почти 2 десятка людей в Сирии и, в частности, на Мадагаскаре получили протезы, которые были напечатаны на 3D-принтере.

На очереди 100 человек в Индии. В целом в протезах нуждаются примерно 100 миллионов людей по всему миру.

Смотрите также: Следы тепла: фотограф делает необычные фото бездомных