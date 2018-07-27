Венесуэльское будущее для России и Путина

Я неоднократно сравнивал далекую Венесуэлу с Россией. И вправду, общих черт очень много, от прямой зависимости экономики страны от нефти до диктатуры власти.

С недавних пор Россия, в борьбе с западными санкциями, даже использует те же регулирующие элементы, которые использовала Венесуэла, пытаясь противопоставить себя США.

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К примеру, недавно стало известно, что Минфин РФ подготовил пакет документов, согласно которому Россия минимизирует транзакции в долларах США, отдавая предпочтение национальным валютам, а так же введет пошлины на товары из этой страны. Стоит отметить, что к давлению на доллар так же прибегали в Каракасе, и в итоге…

В итоге, согласно прогнозам МВФ, уровень инфляции в Венесуэле может достигнуть 1 миллион процентов, что погубит национальную валюту, как это уже было в свое время в Зимбабве (тоже большие друзья Кремля), где сейчас ходят американские доллары.

Казалось бы, цифра просто невероятная. Но если присмотреться к тому, как страна из ТОП-5 богатейших в Латинской Америки и занимающая первое место в мире по запасам нефти, скатилась на дно, с падением ВВП – 18% и инфляцией исчисляемой тысячами… десятками тысяч процентов, и миллион становится куда более реальным.

Конечно, разница между Венесуэлой и Россией еще и в том, что у РФ имеется достаточно объемный золотовалютный запас, а экономика держится не только на экспорте нефти.

Да, процесс будет несколько длительней, чем у латиноамериканских братушек, но итог один и тот же, заключающийся в моменте, когда национальной валютой будет не боливар/рубль, а простое куриное яйцо.

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