Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"

Венесуэла проходит сейчас классический для новейшей истории путь: от тихой паники населения, измученного бедностью, – до многотысячных, но мирных протестов, от протестов – к восстанию, от восстания – к (пока еще только возможной, но крайне вероятной) гражданской войне. Что происходит и чем это может завершиться?

Всего-на-всего две недели у преемника покойного "эль команданте" Уго Чавеса, Николаса Мадуро, было на то, чтобы порадоваться своему переизбранию на пост президента Венесуэлы. Выборы, которые были бойкотированы оппозицией и не признаны Западом, привели к массовым беспорядкам в стране, обессиленной жесткими экономическими санкциями и гиперинфляцией, которую повлекло падение мировых цен на нефть.

Не успев утвердиться в роли президента, Мадуро принялся примерять на себя мундир диктатора: отдал приказ хватать оппозиционеров, войсками захватил парламент и тому подобное...

Президент Венесуэлы Николас Мадуро / Фото AP

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Все это стало причиной нынешнего взрыва: сотни тысяч венесуэльцев в разных городах страны выходят на улицы, демонстранты захватывают правительственные здания, а 35-летний Хуан Гуайдо, лидер "обезвреженных" Николасом Мадуро Национальных сборов (то есть парламента страны), провозгласил себя новым "переходным" президентом Венесуэлы.



"Переходный" президент Венесуэлы Хуан Гуайдо / Фото GlobalLookPress

Шум за рубежом поднялся громкий: нового президента признали как соседние с Венесуэлой страны, так и США, и Канада, и даже Евросоюз. Хотя, европейцы, вероятно, не были бы европейцами, если бы не поспешили призвать все стороны договориться, объясниться, поцеловаться и побрататься. По крайней мере, уполномоченная ЕС по внешнеполитическим вопросам Федерика Могерини попросила венесуэльцев как можно скорее провести новые выборы, успокоиться и не драться.

Европейский союз настойчиво призывает к немедленному началу политического процесса, который приведет к свободным и достойным доверия выборам, в соответствии с Конституцией,

– написала Могерини в среду.

По ее мнению, народ Венесуэлы требует демократии и возможности "свободно выбирать собственную судьбу".

Впрочем, пока не похоже, что к ней кто-то прислушался. Только в течение среды в Венесуэле было убито 13 и ранено около сотни демонстрантов – причем, как сообщает наблюдательная служба ООН из социальных конфликтов (OVSC), люди погибли и получили ранения в шести различных провинциях страны – следовательно, протесты захватили всю страну. По данным правозащитной организации Foro Penal, было задержано 109 демонстрантов (опять же – это в течение одного дня). Сотни тысяч продолжают протестовать и драться против полиции.

Генералы – за Мадуро



Многие из наблюдателей ожидают, что Хуан Гуайдо, провозгласивший себя "переходным президентом", может также оказаться под арестом или он может быть убит. В конце концов, всего несколько дней назад была предпринята попытка его похитить. На всякий случай, его адвокаты обратились в так называемую Межамериканскую комиссию по правам человека с просьбой предоставить защиту как ему, так и его семьи. Правда, по уставу, эта организация имеет право лишь требовать от местной полиции такой защиты, а вот кто защитит Гуайдо от самой венесуэльской полиции – непонятно.

И не только полицейский аппарат у Мадуро на своей стороне. Армейские генералы тоже поторопились заявить о том, что поддерживают новоизбранного, а не "переходного" президента.

Верные Родине солдаты не потерпят ни одного президента, назначенного темными силами или самопровозглашенного за пределами правового поля. Войска защищают нашу Конституцию и являются гарантом нашего национального суверенитета,

– заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино.

Что ж, венесуэльских генералов можно понять. Еще во времена Чавеса именно они контролируют ключевые посты в Венесуэле, поэтому армия является весьма удельным фактором в местной политике. Именно она контролирует основной источник венесуэльских доходов – добычу нефти, именно генералы следят за импортом продуктов питания, за деятельностью банков и горнодобывающих концернов.

Министр обороны США Майк Помпео накануне призвал венесуэльских военных "поддержать демократию и защитить всех граждан Венесуэлы". По его словам, "народ слишком долго страдал от катастрофической диктатуры Мадуро". Именно поэтому США встали на сторону "переходного президента" Гуайдо – на что Мадуро ответил разрывом дипломатических отношений с США и требованием, чтобы американские дипломаты в течение 72 часов убрались к черту из Венесуэлы.

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Американские дипломаты, по данным прессы, никуда убираться не собираются – и это обстоятельство указывает на то, что далеко не все силовики поддерживают Мадуро. Что ж, это неудивительно: в конце концов, генералы контролируют денежные потоки, а что из того перепадает солдатам и их семьям? Они сидят голодные – так же, как и большинство венесуэльцев. Поэтому может так случиться, что многие из военнослужащих послушаются указа не министра в телевизоре, а "генерала холодильника".

Кто кого поддержал?

На сторону Гуайдо поторопились встать не только Америка с Европой. Соседние с Венесуэлой латиноамериканские страны, которые входят в так называемую "группу Лимы", также заявили о его поддержке. "Режим президента Мадуро является противоправным", – заявили в среду руководители этих государств в совместной декларации, которую распространило министерство иностранных дел Гватемалы. Подписали эту декларацию представители Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста Рики, Гватемалы, Гондураса, Парагвая, Панамы и Перу. Некоторые страны заявили о своей поддержке нового президента Венесуэлы отдельно.

Но Мадуро не остался без поддержки. Мексика, которая тоже входит в "группу Лимы", встала на его сторону, а президент этой страны Мануэль Лопес Обрадор подчеркнул, что его государство продолжит поддерживать дипломатические отношения именно с правительством Николаса Мадуро, как законного президента Венесуэлы.

Кроме Мексики, о поддержке Мадуро поспешили заявить также Куба и Боливия. Кубинский президент Мигель Диас-Канель раскритиковал "империалистические попытки дестабилизации Боливарской революции", а руководитель Боливии Эво Моралес написал в Твиттере, что "когти империализма снова пытаются уничтожить демократию и самоопределение народов Южной Америки".

Мы никогда больше не станем задним двором США,

– горячо пообещал он.

Так же и Никарагуа – страна, которая сейчас глубоко погрузилась в собственный политический и экономический кризис – поддержала Николаса Мадуро. "Не сдавайтесь! Да здравствует Венесуэла!" – провозгласил никарагуанский государственный телеканал El 19 Digital, "рупор" президента Даниэля Ортеги.

Но особое беспокойство и особую поддержку Николас Мадуро получил в стране, очень далекой от Южной Америки, но очень заинтересованной в том, чтобы Венесуэла оставалась социалистической, революционной и... подконтрольной. С тех еще времен, когда там правил покойный Уго Чавес, который уничтожил в Венесуэле демократию и капитализм, правительство России и государственная российская нефтяная компания "Роснефть", начиная с 2006 года, выдали сначала ему, а затем его преемнику Мадуро около 17 млрд долларов кредитов.

Недавно Мадуро анонсировал, что Россия инвестирует еще 5 млрд долларов в венесуэльскую нефтяную отрасль, более 1 млрд – в горно-добывающую промышленность, а также доставит в Венесуэлу 600 тысяч тонн зерна. Понятно, что, по устоявшейся социалистической традиции, большая часть этих инвестиций была предназначена для хищения и оседания в карманах тех же российских олигархов, поэтому ничего удивительного нет в том, что теперь они так переживают за Венесуэлу. Она – это их прямая прибыль, либо прямые потери, если победит все же Гуайдо.



Николас Мадуро и Владимир Путин / Фото Kremlin.ru

А пока, поговаривают, для Мадуро уже было приготовлено аж две резиденции в России: в Москве, на Рублевке, и... в Ростове-на-Дону. Вероятно, чтобы еще одному "легитимному", Виктору Януковичу, не было так грустно в изгнании.

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