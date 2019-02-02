Венесуэла передумала продавать золото

Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу из-за повышенного уровня внимания со стороны международного сообщества.

Знакомый с ситуацией источник сообщил изданию Bloomberg, что золотые слитки общей стоимостью около 850 миллионов долларов уже были взвешены, упакованы и подготовлены к транспортировке, однако в ближайшее время останутся в хранилище Центрального банка Венесуэлы. Внимание со стороны других стран беспокоит ответственных за операцию людей.

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Еще 1 февраля во Венесуэле планировали продать Объединенным Арабским Эмиратам 20 тонн золота в обмен на наличные евро. Продажа направлен на поддержку венесуэльской валюты - боливара. Сделка должна завершиться до конца февраля.

В конце января контролируемая оппозицией Национальная ассамблея Венесуэлы заявила о попытке вывоза 20 тонн золота из страны. По информации противников Николаса Мадуро, золото отправили в Россию. 31 января в российской столице приземлился самолет с неизвестным грузом на борту, прибыл из Венесуэлы.

Что происходит в Венесуэле?23 января 2019 года тысячи людей вышли на улицы Венесуэлы с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом"страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

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