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      Венесуэла передумала продавать золото

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      В Венесуэле отложили продажу золота из-за давления мирового сообщества
      В Венесуэле отложили продажу золота из-за давления мирового сообщества / Фото из открытых источников

      Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу из-за повышенного уровня внимания со стороны международного сообщества.

      Знакомый с ситуацией источник сообщил изданию Bloomberg, что золотые слитки общей стоимостью около 850 миллионов долларов уже были взвешены, упакованы и подготовлены к транспортировке, однако в ближайшее время останутся в хранилище Центрального банка Венесуэлы. Внимание со стороны других стран беспокоит ответственных за операцию людей.

      Читайте также: Еще одна страна отказалась признавать Гуайдо президентом Венесуэлы

      Еще 1 февраля во Венесуэле планировали продать Объединенным Арабским Эмиратам 20 тонн золота в обмен на наличные евро. Продажа направлен на поддержку венесуэльской валюты - боливара. Сделка должна завершиться до конца февраля.

      В конце января контролируемая оппозицией Национальная ассамблея Венесуэлы заявила о попытке вывоза 20 тонн золота из страны. По информации противников Николаса Мадуро, золото отправили в Россию. 31 января в российской столице приземлился самолет с неизвестным грузом на борту, прибыл из Венесуэлы.

      Что происходит в Венесуэле?23 января 2019 года тысячи людей вышли на улицы Венесуэлы с требованием свергнуть диктатора Николаса Мадуро. В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибло по меньшей мере 35 человек, задержали примерно 900 активистов. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом"страны, о поддержке заявили оппозиционеру немало стран мира.

      Смотрите видео: протесты в Венесуэле

       

      Теги: Деньги Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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