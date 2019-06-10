01:21
10 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему в России запретили игру со Сталиным. Средневековая медицина
      Вєсті Кремля
      21:16, 8 июня
      Вести.UA. Жир: Кто побил Ляшко. Зеленский проигнорил Луценко
      Вєсті.UA
      18:25, 8 июня
      Почему в Днепре купаться опасно: наглая коррупционная схема
      ЦРУ
      09:00, 7 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Помощники советских хозяек
      Згадати все
      16:21, 8 июня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРО-2020 АВТО ПОЛИЦИИ СБИЛО РЕБЕНКА В КОНОТОПЕ

      Венесуэльцы массово пересекают границу с Колумбией: впечатляющие фото и видео

      37 Читати новину українською
      Венесуэльцы в очереди на пересечении границы с Колумбией
      Венесуэльцы в очереди на пересечении границы с Колумбией / https://www.dw.com

      В Венесуэле открыли границу в Колумбию, которая была закрыта почти четыре месяца. Из-за этого тысячи венесуэльцев отправились в соседнюю страну, чтобы приобрести товары первой необходимости.

      Издание Deutsche Welle сообщило, обнищавшие жители Венесуэлы пешком пытаются добраться до Колумбии, чтобы купить продукты и медикаменты. Там они значительно дешевле и есть в наличии.

      Читайте также: Венесуэла выразила готовность к переговорам с США

      По данным колумбийских пограничников, за минувшие сутки по меньшей мере 18 тысяч человек пересекли границу, люди выстраиваются на пунктах пропуска в огромные очереди.

      венесуела колумбія
      Очередь на границе с Колумбией

      венесуелаВенесуэльцы покупают продукты первой необходимости в Колумбии

      Примерно восемь тысяч венесуэльцев уже даже успели вернуться с покупками домой.

      Как венесуэльцы массово пересекают границу с Колумбией: смотрите видео

      Почему Венесуэла закрыла границу с Колумбией?Границу перекрыли еще в феврале по приказу тоталитарного венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он ограничил доступ к Колумбии, чтобы люди не смогли получить гуманитарную помощь, которую в свое время демократические страны направили обездоленным венесуэльцам. Мадуро же решил, что людям это не нужно и назвал это попыткой переворота в стране.
      Больше о политике Мадуро – смотрите в программе "Диктаторы".

      ПРОТИВОСТОЯНИЯ В ВЕНЕСУЭЛЕ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
      blog_ava
      Лучшие смартфоны мая – рейтинг Техно 24
      9 июня
      606
      Теги: Новости Украины Колумбия Венесуэла
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Португалия победила в Лиге наций, минимально обыграв Нидерланды: видео
      9 июня , 23:52 Португалия победила в Лиге наций, минимально обыграв Нидерланды: видео
      101
      Главные новости 9 июня: кандидаты от партий Зеленского и Порошенко и суд над полицейским
      9 июня , 23:08 Главные новости 9 июня: кандидаты от партий Зеленского и Порошенко и суд над полицейским
      122
      Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 июня , 22:00 Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 499
      Самые смешные мемы недели: троллинг по-президентски, плохие Гены и новое лицо Кучмы
      9 июня , 21:36 Самые смешные мемы недели: троллинг по-президентски, плохие Гены и новое лицо Кучмы
      206
      Заявление Зеленского относительно наемников России и рейтинг Медведчука – топ-5 видео недели
      9 июня , 19:30 Заявление Зеленского относительно наемников России и рейтинг Медведчука – топ-5 видео недели
      1174
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук