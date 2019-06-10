Венесуэльцы массово пересекают границу с Колумбией: впечатляющие фото и видео

В Венесуэле открыли границу в Колумбию, которая была закрыта почти четыре месяца. Из-за этого тысячи венесуэльцев отправились в соседнюю страну, чтобы приобрести товары первой необходимости.

Издание Deutsche Welle сообщило, обнищавшие жители Венесуэлы пешком пытаются добраться до Колумбии, чтобы купить продукты и медикаменты. Там они значительно дешевле и есть в наличии.

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По данным колумбийских пограничников, за минувшие сутки по меньшей мере 18 тысяч человек пересекли границу, люди выстраиваются на пунктах пропуска в огромные очереди.



Очередь на границе с Колумбией

Венесуэльцы покупают продукты первой необходимости в Колумбии

Примерно восемь тысяч венесуэльцев уже даже успели вернуться с покупками домой.

Как венесуэльцы массово пересекают границу с Колумбией: смотрите видео

Почему Венесуэла закрыла границу с Колумбией?Границу перекрыли еще в феврале по приказу тоталитарного венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он ограничил доступ к Колумбии, чтобы люди не смогли получить гуманитарную помощь, которую в свое время демократические страны направили обездоленным венесуэльцам. Мадуро же решил, что людям это не нужно и назвал это попыткой переворота в стране.

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