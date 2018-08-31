Венгерский клуб выгнал украинского футболиста, который получил четырехмесячную дисквалификацию
Венгерский клуб "Кишварда" решил разорвать отношения с украинским форвардом Антоном Шиндером.
Причина такого решения – четырехмесячная дисквалификация, которую украинец заработал, толкнув арбитра в матче венгерского первенства.
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Шиндер стал игроком "Кишварды" в середине июня. За это время он провел лишь две встречи. В Украине этот игрок выступал за "Таврию", "Черноморец", "Шахтер" и "Ворсклу". Также на его счету 2 матча за сборную Украины.
Украинского футболиста заменил другой соотечественник Артем Милевский, который заключил соглашение с "Кишвардой" сроком на один сезон.
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Источник: 24 Канал
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