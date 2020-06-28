Венгрия хочет получать российский газ в обход Украины
Венгерская компания MOL объявила о намерениях присоединиться к газопроводу "Турецкий поток". Это означает, что в Европе увеличивается количество стран, которые получают российский газ в обход Украины.
О таком решении венгерской компании сообщает турецкое издание Daily Sabah.
Важно Сколько Украина потеряет, если "Северный поток-2" таки достроят: сумма
У Венгрии есть цель подключиться к российско-турецкому газопроводу через Сербию. Для этого утвердили 10-летний план развития.
Он предусматривает строительство сербско-венгерского газопровода мощностью перекачки 6 миллиардов кубометров газа ежегодно.
Что известно о "Турецком потоке" и почему он не выгоден Украине?
Это газопровод, который проходит через Черное море и доставляет российский газ в Европейскую часть Турции, а уже оттуда в другие страны Европы.
Россияне строили его после начала войны с Украиной. Причина заключается в том, чтобы отобрать у Украины эксклюзивные права на транзит российского газа. То есть это вопрос политико-экономический.
Для нашего государства все, прежде всего, расходится в деньгах. Ведь если нет транзита газа, то нет денег за это. Сейчас действует 5 летний договор на транзит, по которому Украина может заработать более 7 миллиардов долларов или почти 200 миллиардов гривен.
Газопровод "Турецкий поток" / карта "Газпром экспорт"