О таком решении венгерской компании сообщает турецкое издание Daily Sabah.

Важно Сколько Украина потеряет, если "Северный поток-2" таки достроят: сумма

У Венгрии есть цель подключиться к российско-турецкому газопроводу через Сербию. Для этого утвердили 10-летний план развития.

Он предусматривает строительство сербско-венгерского газопровода мощностью перекачки 6 миллиардов кубометров газа ежегодно.

Что известно о "Турецком потоке" и почему он не выгоден Украине?

Это газопровод, который проходит через Черное море и доставляет российский газ в Европейскую часть Турции, а уже оттуда в другие страны Европы.

Россияне строили его после начала войны с Украиной. Причина заключается в том, чтобы отобрать у Украины эксклюзивные права на транзит российского газа. То есть это вопрос политико-экономический.

Для нашего государства все, прежде всего, расходится в деньгах. Ведь если нет транзита газа, то нет денег за это. Сейчас действует 5 летний договор на транзит, по которому Украина может заработать более 7 миллиардов долларов или почти 200 миллиардов гривен.