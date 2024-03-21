Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат "офф рекорд", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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При каком условии Венгрия может поддержать санкции против российского зерна

Собеседник отметил, что Венгрия не поддерживает политику санкций ЕС, однако делает собственные расчеты на основе национальных интересов страны.

На вопрос подпадает ли российское зерно под национальные интересы Будапешта, дипломат ответил, что все зависит от того, как Еврокомиссия сформирует документ.

Сейчас самая большая проблема для Венгрии это украинское зерно. Честно говоря, венгерских фермеров больше всего волнует не российская агропродукция, а украинская,

– заявил дипломат.

Перед этим Венгрия заявила, что против использования замороженных активов России на оружие Украине. Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан сказал, что Венгрия не предоставляет Киеву военную помощь, ведь это является "красными линиями".

Но если средства будут идти на другую сферу и это не противоречит основным венгерским интересам, то мы готовы к переговорам,

– заверил Балаш Орбан.

Еврокомиссия предложила 90% от доходов от замороженных активов России тратить на закупку военной техники, еще 10% – на восстановление Украины.

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