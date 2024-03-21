Об этом заявил высокопоставленный европейский дипломат "офф рекорд", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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При каком условии Венгрия может поддержать санкции против российского зерна
Собеседник отметил, что Венгрия не поддерживает политику санкций ЕС, однако делает собственные расчеты на основе национальных интересов страны.
На вопрос подпадает ли российское зерно под национальные интересы Будапешта, дипломат ответил, что все зависит от того, как Еврокомиссия сформирует документ.
Сейчас самая большая проблема для Венгрии это украинское зерно. Честно говоря, венгерских фермеров больше всего волнует не российская агропродукция, а украинская,
– заявил дипломат.
Перед этим Венгрия заявила, что против использования замороженных активов России на оружие Украине. Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан сказал, что Венгрия не предоставляет Киеву военную помощь, ведь это является "красными линиями".
Но если средства будут идти на другую сферу и это не противоречит основным венгерским интересам, то мы готовы к переговорам,
– заверил Балаш Орбан.
Еврокомиссия предложила 90% от доходов от замороженных активов России тратить на закупку военной техники, еще 10% – на восстановление Украины.
В Брюсселе проходит саммит ЕС
- В Брюсселе 21 – 22 марта проходит двухдневный саммит лидеров Европейского Союза. Они планируют обсудить использование доходов с российских активов. Ведь в ЕС находится ориентировочно 210 миллиардов евро заблокированных доходов.
- Журналистка 24 Канала из Брюсселя София Назаренко сообщала, что одной из главных тем саммита 21 марта было укрепление Европейской оборонной промышленности.
- На саммите ЕС выступил Владимир Зеленский. Он заявил, что Украине нужны средства ПВО, боеприпасы. Он сказал, что Европе нужна настоящая оборонная самодостаточность.
- Президент сказал, что не справедливо, когда доступ России к европейскому аграрному рынку пока неограничен. Зато украинское зерно выбрасывают на дороги или железнодорожные пути, российские продукты все равно везут в Европу, а также товары из подконтрольной Путину Беларуси.
- Перед саммитом председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал перевести экономику Евросоюза на "военные рельсы". Он объяснял, что пришло время принять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на "военные рельсы". То есть больше тратить и больше покупать вместе, а значит, более эффективно.