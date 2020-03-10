Венгрия будет блокировать заседание Рады Украина-НАТО: что на этот раз не устраивает Будапешт
Венгрия решила продолжить блокировать заседание Рады Украина-НАТО. Будапешт настаивает на восстановлении прав венгров Закарпатья, которые якобы нарушает Украина.
Об этом в венгерском парламенте заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Hungary Today. В своем выступлении он подчеркнул, что позицию Венгрии часто показывают как пророссийскую. Дипломат назвал абсурдными такие обвинения.
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Со стороны может показаться, что судьба 150 тысяч этнических венгров в Украине для нас менее важна, чем геополитические соображения. Но для нас это меньшинство важнее любой геополитики,
– подчеркнул министр.
Петер Сийярто также отметил, что с точки зрения двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, отношения с Украиной являются самыми сложными. По его словам, нарушения со стороны Украины касаются не только прав венгерской общины, но и прав всех нацменьшинств.
Претензии Венгрии к Украине из-за закона Об образовании: основное
- 16 января 2020 года в Украине приняли новый закон о среднем образовании. Согласно ему, все венгероязычные школы обязаны перейти на новую модель обучения.
- В начальной школе обучение предполагается полностью на венгерском языке, но с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском.
- С каждым годом украинского становиться больше. В результате в 9 классах 40% предметов будут вестись на государственном языке. В старшей школе такой показатель должен составить уже 60%.
- Зато Венгрия предлагает приравнять венгерский язык к языку коренных народов – то есть чтобы обучение с 1 по 11 (12) классы велось на венгерском.
- После вступления в силу образовательного закона украинским венграм никто не запрещает учиться на родном языке. Закон определяет, что основным языком преподавания в Украине является государственный язык – украинский. Однако наряду с государственным языком могут преподаваться и языки нацменьшинств. Поэтому образовательный закон не ограничивает права представителей нацменьшинств на изучение родного языка, а защищает государственный язык.
- Оценив закон, то же самое заявила Венецианская комиссия, которая положительно оценила документ.
Конфликт в отношениях Украины с Венгрией: с чего все началось
- Еще в 2017 году Будапешт обвинил Украину в притеснениях венгров после принятия закона об образовании.
- Венгерские чиновники настаивали на отмене нормы о государственном языке и начали блокировать все попытки Украины вступить в ЕС и НАТО.
- Еще один конфликт между странами разгорелся, когда Венгрия на Закарпатье начала раздавать украинцам свои паспорта. Это противоречит законам Украины.
- Очередное обострение отношений между государствами возникло накануне визита в октябре 2019 года в Украину руководства НАТО. Оно должно выступить со своей декларацией в поддержку Украины. Однако Венгрия ветировала эту декларацию и требовала, чтобы туда включили их предложения. В последний момент Венгрия прекратил блокирование, отметив, что предложения таки были учтены.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто часто жаловался на то, что его государство и другие страны Центральной Европы существенно пострадали после введения санкций против России.