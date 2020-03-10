Венгрия будет блокировать заседание Рады Украина-НАТО: что на этот раз не устраивает Будапешт

Венгрия решила продолжить блокировать заседание Рады Украина-НАТО. Будапешт настаивает на восстановлении прав венгров Закарпатья, которые якобы нарушает Украина.

Об этом в венгерском парламенте заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает Hungary Today. В своем выступлении он подчеркнул, что позицию Венгрии часто показывают как пророссийскую. Дипломат назвал абсурдными такие обвинения.

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Со стороны может показаться, что судьба 150 тысяч этнических венгров в Украине для нас менее важна, чем геополитические соображения. Но для нас это меньшинство важнее любой геополитики,

– подчеркнул министр.

Петер Сийярто также отметил, что с точки зрения двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, отношения с Украиной являются самыми сложными. По его словам, нарушения со стороны Украины касаются не только прав венгерской общины, но и прав всех нацменьшинств.

Претензии Венгрии к Украине из-за закона Об образовании: основное

16 января 2020 года в Украине приняли новый закон о среднем образовании. Согласно ему, все венгероязычные школы обязаны перейти на новую модель обучения.

В начальной школе обучение предполагается полностью на венгерском языке, но с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском.

С каждым годом украинского становиться больше. В результате в 9 классах 40% предметов будут вестись на государственном языке. В старшей школе такой показатель должен составить уже 60%.

Зато Венгрия предлагает приравнять венгерский язык к языку коренных народов – то есть чтобы обучение с 1 по 11 (12) классы велось на венгерском.

После вступления в силу образовательного закона украинским венграм никто не запрещает учиться на родном языке . Закон определяет, что основным языком преподавания в Украине является государственный язык – украинский. Однако наряду с государственным языком могут преподаваться и языки нацменьшинств. Поэтому образовательный закон не ограничивает права представителей нацменьшинств на изучение родного языка, а защищает государственный язык.

. Закон определяет, что основным языком преподавания в Украине является государственный язык – украинский. Однако наряду с государственным языком могут преподаваться и языки нацменьшинств. Поэтому образовательный закон не ограничивает права представителей нацменьшинств на изучение родного языка, а защищает государственный язык. Оценив закон, то же самое заявила Венецианская комиссия, которая положительно оценила документ.

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