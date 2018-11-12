Венгрия до сих пор раздает свои паспорта закарпатцам: Москаль рассказал возмутительные детали

Венгрия продолжает раздавать свое гражданство жителям Закарпатья. Однако, Будапешт перенес выдачу паспортов из украинского Берегово в венгерский город Кишварда, который расположен недалеко от границы.

Об этом заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает УНИАН.

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Ничего не изменилось. Ну, перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, которая едет 7 минут, и они уже в Кишварде, и там принимают (гражданство, – 24 канал),

– заявил он.

По словам главы Закарпатья на экономику региона это никоим образом не влияет.

Кроме того, чиновник отметил, что у украинцов, которые получают венгерские паспорта, разные мотивы.

"Много кто берет для того, чтобы найти работу, вторые берут, чтобы получить пенсию, третьи – чтобы воссоединиться с родственниками. Нет таких, чтобы все брали из-за патриотизма, любви, у каждого человека есть свои причины. Венгрия не может принять такое количество людей, и она все делает, чтобы эти люди остались на территории Закарпатья, помогает им", – добавил Москаль.

Напомним, между Украиной и Венгрией вспыхнул серьезный скандал. Конфликт разгорелся после того, как стало известно, что на Закарпатье украинцам раздают венгерские паспорта. В частности, в сети появилось видео, на котором снято, как в венгерском консульстве в городе Берегово местные жители получают гражданство Венгрии и присягают ей на верность.



4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово "персоной нон грата" и отметила, что тот должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов. В ответ на это официальный Будапешт заявил о высылке украинского консула.