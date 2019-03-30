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      Украинский транзит под угрозой: Венгрия договорилась о поставках газа с еще одной страной

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      Венгрия договорилась о поставках газа с еще одной страной в обход Украины
      Венгрия договорилась о поставках газа с еще одной страной в обход Украины / Фото из открытых источников

      Власти Венгрии надеется, что поставки азербайджанского газа в страну может стать возможным с 2021 года.

      Соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок согласовали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов, сообщили в пресс-службе правительства Венгрии.

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      Венгерский министр отметил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года приобщиться к увеличенному добычи природного газа в Азербайджане, и поставки газа, предназначенного для Европы.

      Это очень важно для Венгрии, так как диверсификация маршрутов поставок газа на повестке дня уже длительное время, но по разным геологическим и региональным причинам это не могло быть реализовано,
      – добавил он.

      Сийярто отметил, что договоренность с Азербайджаном значительно улучшит поставки природного газа Венгрией.

      Министр обратил внимание на то, что "конфликт между Россией и Украиной оказывает очень серьезное влияние на Центрально-европейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянное снабжение природного газа в Центральную Европу из России через Украину с начала следующего года, еще не заключено".

      Это особенно серьезный вызов для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину,
      пояснил Петер Сийярто.

      К слову, Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца этого года договоренности о транзите между Москвой и Киевом не будет.

      Какие последствия газовых соглашений 2009 года между Украиной и Россией?
      С 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. До этого, между Украиной и Россией было анонсировано подписание Договора о газоснабжении в 2009 году. Но 31 декабря 2008 года президент Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы.

      Тогда Россия заявила о повышении цены на газ от 180 долларов за тысячу кубометров до 235. В тот же день, 31 декабря 2008 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что поскольку Украина разорвала переговоры, то цена на газ достигнет 450 долларов.

      С 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей. Из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.

      18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко подписали "газовые соглашения", согласно которым цена за тысячу кубометров топлива составила 450 долларов США.

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      Теги: Новости Украины Газ Украина – Россия Новости Азербайджана Венгрия Новости политики
      Источник: 24 канал
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