Украинский транзит под угрозой: Венгрия договорилась о поставках газа с еще одной страной

Власти Венгрии надеется, что поставки азербайджанского газа в страну может стать возможным с 2021 года.

Соглашение о создании энергетической рабочей группы для подготовки поставок согласовали министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто и его азербайджанский коллега Парвиз Шахбазов, сообщили в пресс-службе правительства Венгрии.

Читайте также: Как Украина готовится к прекращению транзита газа из России через свою территорию

Венгерский министр отметил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 года приобщиться к увеличенному добычи природного газа в Азербайджане, и поставки газа, предназначенного для Европы.

Это очень важно для Венгрии, так как диверсификация маршрутов поставок газа на повестке дня уже длительное время, но по разным геологическим и региональным причинам это не могло быть реализовано,

– добавил он.

Сийярто отметил, что договоренность с Азербайджаном значительно улучшит поставки природного газа Венгрией.

Министр обратил внимание на то, что "конфликт между Россией и Украиной оказывает очень серьезное влияние на Центрально-европейский регион, поскольку соглашение, которое обеспечило бы постоянное снабжение природного газа в Центральную Европу из России через Украину с начала следующего года, еще не заключено".

Это особенно серьезный вызов для Венгрии ввиду того, что более половины импорта российского газа в Венгрию поступает через Украину,

– пояснил Петер Сийярто.

К слову, Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца этого года договоренности о транзите между Москвой и Киевом не будет.

Какие последствия газовых соглашений 2009 года между Украиной и Россией?

С 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. До этого, между Украиной и Россией было анонсировано подписание Договора о газоснабжении в 2009 году. Но 31 декабря 2008 года президент Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы.



Тогда Россия заявила о повышении цены на газ – от 180 долларов за тысячу кубометров до 235. В тот же день, 31 декабря 2008 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что поскольку Украина разорвала переговоры, то цена на газ достигнет 450 долларов.



С 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей. Из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.



18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко подписали "газовые соглашения", согласно которым цена за тысячу кубометров топлива составила 450 долларов США.