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      Венгрия пожаловалась на Украину в ООН: Ущемляют права венгров на самобытность и язык

      - Читати новину українською
      Сийярто пожаловался на Украину в ООН: заявил о притеснениях прав венгров на самобытность и язык / gordonua.com/ukr

      В Западной Украине проживают более 150 тысяч этнических венгров. Борьба Украины с Россией привела к тому, что были приняты нормативно-правовые положения, которые серьезно усложняют проживание венгров на территории Украины, ущемляют их права на самобытность, язык, на самоопределение.

      Такую жалобу на Украину 20 февраля на заседании 74-й сессии Генассамблеи ООН озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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      "Венгры, проживающие на западе Украины, хотели бы сохранить свою национальную самобытность, язык и культуру так, как это гарантирует международное право. Не думаю, что мне об этом стоит подробно рассказывать в ООН. Ведь ООН – это международная организация, которая достаточно активно работает для обеспечения прав коренного населения. И венгры на Западе Украины как раз являются коренным населением: они проживают на этих территориях более тысячи лет", – сказал венгерский министр.

      При этом он пожаловался, что когда при власти находились предыдущий Президент Украины Петр Порошенко и состав парламента, "были приняты законы, которые нарушали и преуменьшали международно признанные права венгров, проживающих на Западе Украины".

      Какие законы подразумевает Сийярто?В Украине был принят новый закон о среднем образовании. Согласно ему, все венгероязычные школы обязаны перейти на новую модель обучения. Так, в начальной школе обучение предполагается полностью на венгерском языке, но с 5 класса не менее 20% предметов должны преподаваться на украинском. С каждым годом украинского языка будет становиться больше, и в результате, в 9 классе 40% предметов будут вестись на государственном языке. В старшей школе такой показатель должен составлять уже 60%. Однако Венгрия предлагает приравнять венгерский язык к языку коренных народов – то есть чтобы обучение с 1 по 11 (12) класс велось на венгерском.

      "Мы хорошо осознаем серьезность того, что происходит на Востоке Украины и в Крыму, какие потери несет Украина. Но невозможно объяснить или оправдать нарушение одного международного положения тем, что в другом районе страны нарушаются другие международные положения", – сказал Сийярто.

      Борьба Украины с Россией привела к тому, что были приняты нормативно-правовые положения, которые серьезно усложняют проживание венгров на территории Украины, ущемляют права на самобытность, язык, на самоопределение,
      – пожаловался глава МИД Венгрии.

      Он также отметил, что знает о том, что украинская власть хочет укрепить роль государственного языка, но это не должно приводить к тому, что "нацменьшинам запрещают практически использовать свой собственный язык". Заметим, что венграм в Украине никто не запрещает разговаривать на родном языке.

      При этом дипломат отметил, что венгры выступали и будут выступать за суверенитет и территориальную целостность Украины, а также будут оказывать государству гуманитарную и экономическую поддержку.

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      "Вместе с тем мы бы хотели ожидать, что новая, законно избранная власть Украины урегулирует указанную проблему. Мы – венгры – выступаем за диалог", – подчеркнул Сийярто.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Генассамблея ООН ООН Законодательство языковый вопрос Венгрия
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