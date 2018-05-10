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Венгрия выдвинула Украине три условия, после выполнения которых отменит свое вето в НАТО

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Венгрия выдвинула Украине ультиматум
Венгрия выдвинула Украине ультиматум / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул Украине ультиматум, после выполнения которого официальный Будапешт отменит свое вето на проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров.

Об этом он заявил во время брифинга в Будапеште, передает Mukachevo.net.

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Первым условием руководитель венгерского ведомства назвал консультацию с Обществом венгерской культуры Закарпатья относительно образовательного закона. Отметим, что представители украинской власти уже неоднократно обращались с подобным предложением, которую венгры каждый раз отталкивали.

Во-вторых, отказ от имплементации закона о образовании до 2023 года и согласование закона с венгерским нацменьшинством,
– сказал Сийярто.

Третьим условием главы внешнеполитического ведомства Венгрии является требование не распространять образовательный закон на частные школы.

Кроме того, дипломат выразил обеспокоенность законопроектом Президента Петра Порошенко о гражданстве, который предусматривает лишение украинского гражданства тех, кто пользуется паспортом другой страны.

Напомним, 19 января Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. Впоследствии 9 февраля Будапешт заблокировал министерское заседание НАТО. Венгерские власти объяснили, что таким образом она давит на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

Также 20 марта Петер Сиярто заявил о намерении заблокировать участие Президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Закарпатья Венгрия Реформа образования НАТО
Источник: 24 Канал
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