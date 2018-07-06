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Венсан Кассель публично признался в чувствах к 21-летней избраннице

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Венсан Кассель и Тина Кунаки
Венсан Кассель и Тина Кунаки / Фото из открытых источников

Бывший муж Моники Беллуччи, 51-летний киноактер Венсан Кассель без ума от любви к избраннице Тины Кунаки, которая моложе его на 30 лет.

Об этом Кассель написал на своей странице в Instagram.

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Французский актер опубликовал фотографию любимой, которая одета в короткий черный топ и мини-юбку с босоножками на каблуках.

"Совершенство в моих глазах", – прокомментировал снимок Венсан Кассель.

Впоследствии, Тина Кунаки ответила Касселю в комментариях.

"Это ты совершенство, моя любовь", – написала девушка.

Напомним, актер Венсан Кассель сделал предложение своей молодой возлюбленной.

Как известно, пара познакомилась в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.

Теги: LifeStyle Кино Звездные романы
Источник: 24 Канал
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