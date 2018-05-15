Венсан Кассель с 21-летней Тиной Кунаки посетил Каннский фестиваль: романтические фото

Пара влюбленных – актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки, 12 мая появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2018 в ярких образах. Однако внимание поклонников привлекали не их наряды, а волшебный огонек в глазах.

Французский киноактер и его молодая подружка появились вместе на кинопремьере "Girls of the Sun" в рамках кинофестиваля, где охотно позировали перед фотокамерами на красной дорожке.

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Счастливая пара много улыбалась и не скрывала своих пылких чувств даже на торжественном событии. Тина не отходила от избранника ни на шаг, постоянно прижимаясь к нему.

Влюбленные Венсан Кассель и Тина Кунаки на Каннском кинофестивале

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Для красной дорожки Кунаки выбрала серебристое платье с черным поясом, глубоким декольте и разрезом от Alexandre Vauthier, а Кассель в свою очередь выглядел как настоящий джентльмен – он одел классический смокинг, белую рубашку и бабочку.

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Недавно в сети даже появлялись слухи о тайном обручении Венсана Касселя и Тины Кунаки, поскольку на одном из фото модель похвасталась роскошным кольцом. Однако об официальном подтверждении помолвки пара еще не объявляла. 51-летний актер уже был женат на знаменитой актрисе Монике Беллуччи с 1999 по 2013 год.