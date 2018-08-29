Венсан Кассель соблазнительно обнажил торс на новых фото

Французский киноактер Венсан Кассель не перестает удивлять своих поклонников. После неожиданной свадьбы с молодой возлюбленной Тиной Кунаки и серенад под окном в полотенце, он опубликовал новые с голым торсом.

Черно-белые кадры Венсан оставил на своей Instagram-странице несколько часов назад. Авторами фото стали Морган Лей и Джонни Кокран, которые фотографировали актера и его новоиспеченную жену Тину Кунаки для глянца Vanity Fair.

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На снимках 51-летний Кассель позирует только в одних шортах, удобно расположившись на столе в кухне. Актер выглядел как всегда серьезным и харизматичным.



Венсан Кассель для Vanity Fair

Стоит добавить, что дуэт фотографов также опубликовал новые фотографии 21-летней Тины Кунаки из сексуальной фотоистории.

Допис, поширений Morgane Lay - Photographer (@morganelay) 29 Сер 2018 р. о 3:08 PDT

Допис, поширений Jonny Cochrane - Photographer (@jonnyc1st) 29 Сер 2018 р. о 3:08 PDT

Напомним, что Венсан Кассель признался в любви Тине в марте этого года, а 24 августа пара обручилась. Они познакомились в 2015 году на острове Ибица сразу после того, как Венсан Кассель расстался с Моникой Беллуччи. Необычная внешность модели и роскошные формы привлекли 51-летнего актера. Поэтому они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года.