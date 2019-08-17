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      Вентилятор, забор и труба: самые странные объекты малой приватизации в Украине

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      Какое госимущество продавали на электронных торгах
      Какое госимущество продавали на электронных торгах / khersondaily.com

      17 августа проходит год с тех пор, как в Украине стартовала малая приватизация. В течение этого периода Фонд государственного имущества Украины вместе с региональными филиалами и органами местного самоуправления продают объекты стоимостью до 250 миллионов гривен на электронных аукционах. И лоты там порой странные.

      Сумма дохода от реализации объектов уже достигла 1,48 млрд грн (данные за период с 17 августа 2018 года по 17 августа 2019). Больше всего продали нежилых помещений, однако среди лотов были и такие, которые могут удивить. Подборку оригинального имущества, которое выставляли на аукционы малой приватизации, собрали эксперты площадки Аукционы.Prom.ua.

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      Вентилятор

      Региональное отделение Фонда госимущества в Кировоградской области выставило на продажу вентилятор 1988 года выпуска в удовлетворительном состоянии. Хранился на складе с 1990 года. В декабре 2018 года его продали на электронном аукционе за 80 гривен.

      Сад за миллион

      За пределами села Станиславчик на Черкасщине с 1978 года есть сад площадью 8,5 га. В июне этого года Матусовский сельский совет, на балансе которого он находился, продал насаждения фермерскому хозяйству за более чем миллион гривен. Хотя стартовая цена составляла всего 13 тысяч гривен. Как сообщил организатор торгов, в саду были яблони сортов "Белый налив" и "Ренет Симиренко", а также полтора гектара алычи.

      сад
      Сад за миллион в Черкасской области

      Дом для торжественных событий

      Киверцовская районная рада Волынской области выставила на торги дом для торжественных событий после пожара. Площадь помещения, расположенного в центре города, составляет 382,5 кв.м. Стартовая цена объекта была 300 тысяч гривен, однако во время электронного аукциона, на котором торговались три участника, стоимость выросла почти втрое – до 800 тысяч.

      "Укртелефильм"

      Со второй попытки Фонду госимущества Украины удалось продать имущественный комплекс государственного предприятия "Укртелефильм", расположенный на ул. Кирилловской в Киеве. На торги выставили производственные здания, проходную, ангар и гараж, все в неудовлетворительном состоянии. Начальную стоимость объекта установили в размере 4,6 миллиона гривен. Предложения на торги подали два участника, победитель аукциона заплатил за имущественный комплекс 5,1 миллиона.

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      Недействующий наземный трубопровод в Малине

      На Житомирщине решили продать недействующий наземный трубопровод. И сделали это. Объект длиной 1200 погонных метров на торги выставил Малинский городской совет. Предложение подал лишь один участник, который и стал победителем. Цена осталась такой же, которую указал организатор – 164 тысячи гривен.

      трубопровід
      Трубопровод продали за 164 тысячи

      Магазин за 13 гривен

      Здание магазина, расположенного между деревнями Стенка и Зализняк в Сумской области, продали новому владельцу за 13,71 гривны. На продажу недвижимость выставило региональное отделение ФГИУ. Первые два аукциона по продаже данного объекта не состоялись, поэтому был объявлен третий, в котором цена уже не росла, а снижалась. В итоге стартовая стоимость в 1300 грн уменьшилась на 99%, и магазин приобрели за минимальную сумму.

      Бетонное ограждение в Харькове

      Харьковский городской совет решил продать на аукционе забор-ограждение на ул. Новомосковской. Описали подробно: длина 24 м, установлено 12 секций высотой 2,5 м, каждая из которых состоит из 5 плит, а вместе это 60 плит. Начальную стоимость организатор установил в размере 9,3 тысячи гривен. Объектом заинтересовались два потенциальных покупателя, которые на аукционе подняли цену до 35 тысяч.

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      Среди интересного имущества, которому только ищут новых владельцев на электронных торгах, является помещение бывшего костела на Львовщине, цена которого стартует от 1 миллиона гривен, недостроенный спортивный комплекс в селе Тополеве Полтавской области за 200 тысяч и дворец детей и молодежи в Новоград-Волынском за 600 тысяч.

      Все объекты малой приватизации, какими бы странными они не казались, в основном находят новых владельцев. За год проведения аукционов почти половина из них (40%) были успешными, а средний рост цены составил 59,64%. Это один из наибольших показателей среди всех торгов, которые проводились в системе ProZorro.Продажи.

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      Теги: Новости Украины Деньги Приватизация ProZorro Торги
      Источник: 24 канал
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