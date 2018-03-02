Вера Брежнева позировала для российского журнала в образах известных женщин

Украинская певица Вера Брежнева, которая часто выступает в России, а также получает там награды, снялась для российской редакции журнала Cosmopolitan.

Брежнева позировала в образах четырех известных женщин – певицы Мадонны, модели Твигги, актрисы Катрин Денев и актрисы Шэрон Стоун.

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Вера рассказала, что для нее иконой красоты в первую очередь является мама, а также вспомнила о своей бабушек из Санкт-Петербурга.

"Моя бабушка, настоящая петербурженка, которая никогда не выходила на улицу с ненакрашенными губами. У нее всегда с собой были духи, карандаш для бровей и красная помада. А еще она неизменно носила платья – живой манифест женственности. Ну, а главной моей иконой является мама, у которой четверо детей и семеро внуков", – сказала Брежнева.



Вера Брежнева перевоплотилась в Мадонну

А здесь представила себя Твигги

В образе Катрин Денев

А здесь Вера скопировала образ Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт"

Кто такая Вера Брежнева?

Настоящее имя: Вера Галушка. Украинская певица, актриса и телеведущая, бывшая участница группы "ВИА Гра", которая часто выступает в России.



В 2015 году вышла замуж за продюсера и композитора Константина Меладзе. Участвовала в шоу "Хочу в" ВИА Гру "и" Хочу к Меладзе ". Имеет двух дочерей – Соню и Сару.