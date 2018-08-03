Вера Брежнева с дочкой потусовались на вечеринке российского дизайнера в Монте-Карло

Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман / Фото из Іnstagram

Певица из Украины Вера Брежнева, которая регулярно посещает светские мероприятия в России, сходила на званый ужин российского дизайнеры Ульяны Сергиенко, который состоялся в Монте-Карло.