Вера Брежнева с дочкой потусовались на вечеринке российского дизайнера в Монте-Карло
Певица из Украины Вера Брежнева, которая регулярно посещает светские мероприятия в России, сходила на званый ужин российского дизайнеры Ульяны Сергиенко, который состоялся в Монте-Карло.
Певице составила компанию ее старшая дочь Соня Киперман. Для события они выбрали черные платья и роскошные украшения.
Читайте также: Вера Брежнева выложила фото с отредактированной фигурой
Вера Брежнева и ее дочь Соня
Гала-прием бренда Ulyana Sergeenko прошел в отеле Hermitage Monte-Carlo, на который пришло много российских знаменитостей.
Вера Брежнєва
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Прокуратура подтвердила, что за рулем одной из машин, которая попала в ДТП в Киеве, был сотрудни22 июня 2013 , 17:32 0
Топ-новости: "Ворскла" и "Александрия" не берут пример с украинских легионеров в Европе, "Динамо" дороже "Шахтера"29 июля 2016 , 07:30
Барселона подтвердила, что Неймар хочет покинуть клуб2 августа 2017 , 13:50