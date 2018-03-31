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Вера Савченко сообщила об ухудшении здоровья ее сестры Надежды во время голодания в СИЗО

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Надежда Савченко
Надежда Савченко / Фото из открытых источников

Условия в СИЗО, в котором находится внефракционный народный депутат без мандата Надежда Савченко, являются такими же, как и в других заведениях такого типа. Правда состояние ее здоровья несколько ухудшилось.

Об этом заявила сестра политика Вера в эфире "Громадского радио".

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"Надежда решила не акцентировать на состоянии здоровья, но когда идет кровавая рвота – это тяжело", – отметила Вера Савченко.

По ее словам, она ненавидит себя за бессилие, поскольку "в России еще понимала, что легко бороться, потому что видно врага, и кремлевская система – это конченный идиот, но здесь тяжело".

"Ей дают таблетки от желудка, это сказал штатный врач в СИЗО, она пьет воду, и попросила капли в нос, так как на первых этапах голодания – это постоянный жар, и все сохнет, в том числе, и нос", – добавляет родственница нардепа.

Кроме того, она рассказала об условиях в СИЗО, в котором находится Надежда Савченко.

"Как и в любом СИЗО: нары, прутья, она одна в комнате и круглосуточное наблюдение видеокамерами. Мы с мамой имели одно свидание. В дальнейшем все зависит от следователя, а их там аж 16, это они предоставляют разрешения", – констатировала Вера Савченко.

Напомним, 22 марта Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко, а также дал разрешение на ее задержание и арест. 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней, после чего нардеп объявила голодовку. А 29 числа Апелляционный суд Киева отказался отменить эту меру пресечения.

В чем подозревают Надежду Савченко? В сговоре с террористической организацией – так называемой "ДНР" – и подготовке масштабного теракта в центре Киева, а также в попытке свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Согласно информации ГПУ, с помощью арсенала оружия, привезенного из оккупированных территорий, Савченко с экс-переговорщиком Владимиром Рубаном планировали убийства Порошенко, Турчинова, Авакова, а также подрыв здания Верховной Рады и обстрел близлежащих зданий.

Теги: Новости Украины Новости политики СІЗО голодовка Задержание Савченко Надежда Савченко
Источник: 24 Канал
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