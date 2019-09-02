Вера в победу помогла женщине из Запорожья выиграть миллион гривен в "Лото-Забава"

Кто-нибудь хочет разбогатеть и провести два дня в стиле luxury?

Тогда становитесь миллионерами "Лото-Забава"! Вдохновляйтесь примером человека, которому это уже удалось.

Екатерина Билодид – социальный работник из Запорожья. Сейчас она – ярый поклонник украинской лотереи "Лото-Забава". Билеты начала покупать с 2010 года. Но на несколько лет играть прекратила. Говорит, Фортуна ей тогда ни разу не улыбнулась. Однако вера в победу женщину не покидала. Поэтому в августе прошлого года рискнула опять испытать счастье. Билет купила случайно, и вот он – первый выигрыш! Кроме того, Екатерине Билодид повезло дважды – она стала еще и юбилейным, 300-м миллионером "Лото-Забава".

– Катерина, как долго играете в "Лото-Забава", и выигрывали ли вы раньше?

– В "Лото-Забава" я играла регулярно с 2010 года, но ничего не выигрывала. А потом на четыре года сделала перерыв…

– Почему снова начали играть?

– Какое-то внутреннее предчувствие подсказало, что нужно снова начать игру. Желание купить билет было уже давно, но я думала: "Зачем тратить деньги?". Потом в очередной раз прошла мимо киоска, где продают билеты, и вернулась. Я даже уже не знала, сколько они стоят. Купила один, который и оказался выигрышным.

– Ваши первые впечатления, когда вы узнали, что выиграли такую кругленькую сумму?

– Я не чувствовала ног, мой голос дрожал. Ты до конца не осознаешь победу. Я несколько раз переспрашивала у продавца, просила, чтобы мне подтвердили, действительно ли это правда. Я сразу позвонила своему мужу.

– Как он отреагировал?

– Я начала разговор банально: "Привет. Как жизнь?". Я потом говорю: "У меня есть грандиозная новость". А он говорит: "Ты что, миллион выиграла?". То есть его шутка оказалась совсем не шуткой.

– То есть предчувствие было не только у вас, а и у мужа?

– На тот момент у нас было тяжелое материальное положение, и я чувствовала, что мы что-то должны выиграть. Но думала, тысячу или максимум пять, но о такой сумме и мечтать не могла.

– Поскольку вы стали 300-м миллионером, то к вам ведущие приехали лично, чтобы поздравить. Как вы и ваши соседи отреагировали, увидев таких гостей у себя дома?

– Соседи все спрашивали: "К кому это? Кто это выиграл?". Я не ожидала увидеть на пороге своей простой квартиры ведущих, потому что сколько я смотрела программу, они ни разу ни к кому не приезжали, поэтому даже в голову такое не могло прийти. Они очень интересные и добрые люди, и нам удалось тепло провести время.

– Вы выбрали участие в программе "Два дня из жизни миллионера" от "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", что вам больше всего запомнилось?

– Это было шикарно! Хотя сначала меня долго уговаривали, потому что это публично, а я к такому не привыкла. Но потом я ни на секунду не пожалела, так как мы с мужем прожили два замечательных дня. Запомнилось все: от того, как мы приехали в Киев, и до момента отъезда домой. Это и фотосессия, и экскурсия по "Межигорью" и столице, угощение в шикарных ресторанах, участие в прямом эфире "Лото-Забава". Во время записи программы мы очень волновались, потому что о нас рассказали на всю страну!

– Во время "Двух дней из жизни миллионера" вы впервые побывали на мастер-классе экстремального катания на квадроциклах по бездорожью. Ваши впечатления?

– Это у нас было впервые! Захотелось того, чего мы никогда в жизни не пробовали. Очень понравилось!

– Чем запомнилось "Межигорье"?

– Там очень красиво, ухожено и выглядит дорого! Сложно представить, что это все принадлежало одному человеку!

– Уже успели потратить миллион?

– Часть мы уже потратили на дочку: оздоровили в детском лагере, купили велосипед и планшет. Но большую часть денег планируем потратить на покупку квартиры.

– Продолжаете играть в "Лото-Забава"?

– Теперь даже чаще, чем раньше!

– Что посоветуете людям, которые также стремятся победить в "Лото-Забава"?

– Советую играть и не опускать руки, потому что выиграть миллион гривен – это реально!