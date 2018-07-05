Вербич спас: "Динамо" сыграло вничью с китайским клубом

Гол Беньямина Вербича принес ничью во втором спарринге "Динамо" на сборах в Австрии.

Об этом сообщает iSport

Виталий Буяльский забил 1 мяч и выполнил 2 голевые передачи в двух товарищеских матчах "Динамо".

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"Динамо" спас гол Беньямин Вербича. Он на 86 минуте принес вице-чемпиону Украины ничью во втором товарищеском матче на сборах в Австрии против китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Открыли счет в матче игроки из Поднебесной. Однако, на перерыв динамовцы ушли победителями. В течение пяти минут Виталий Буяльский и Назарий Русин расписались в воротах китайцев.

Сначала хавбек "Динамо" замкнул прострел Николая Шапаренко. А потом Русин реализовал классный пас пяткой от Буяльского.

В начале второго тайма Модест сравнял цифры на табло, а вывел вперед китайцев экс-игрок "Милана" и "Челси" Алешандре Пату. Однако удержать победный счет команда из Поднебесной не смогла. В итоге игра закончилась со счетом 3:3.

Напомним, луганская "Заря" планирует домашние матчи Лиги Европы проводить в Запорожье на "Славутич Арена". Однако у клуба есть определенные проблемы.