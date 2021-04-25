Украинцы 25 апреля отмечают Вербное воскресенье. Несмотря на карантин, люди массово идут в храмы. Большинство верующих надевают маски, однако социальной дистанции не придерживаются.

Как в Украине проходит Вербное воскресенье, придерживаются ли люди карантинных ограничений, читайте в материале.

Советуем ознакомиться Как праздновать Вербное воскресенье и Пасху во время карантина: рекомендации Совета Церквей Львова

Киев

Ситуация в храмах столицы

По информации "Сегодня" Владимирский собор открыт для прихожан. Внутри и на улице все находятся в масках, но не соблюдают дистанцию.

В Киево-Печерской лавре людей немного. Однако на входе там не проверяют температуру, в храм нет антисептиков.

Что просили в КГГА

Религиозным организациям рекомендуют провести трансляции богослужений по телеканалам и в интернетн.

Людям рекомендуют воздержаться от посещения храмов в праздничные дни.

Если верующие все же пришли в храм, то следует пользоваться защитными масками.

К посещению мероприятий не должны допускать людей с признаками острых респираторных заболеваний.

Перед проведением богослужений должны проводить мониторинг состояния здоровья священнослужителей.

В культовых сооружениях до начала и после завершения богослужений – проводить проветривание и дезинфекцию.

Количество посетителей на богослужениях должно быть ограничено из расчета один человек на 10 квадратных метров сооружения или помещения.

Днепр

"Информатор" пишет, что в Свято-Троицком соборе (УПЦ МП) на Троицкой площади служба проходила внутри церкви, а большинство людей были без масок. Проводить съемку изданию запретили, объяснив это отсутствием благословения, без которого может упасть и сломаться камера.



В Свято-Троицком соборе большинство людей были без масок / Фото "Информатора"

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе на Соборной площади богослужение также проходило внутри церкви. Однако там настоятели храма следили за соблюдением карантина. Впоследствии на улице освятили ветки вербы. На фото заметно, что многие люди находятся без масок.



В Спасо-Преображенском в храме люди соблюдали карантин / Фото "Информатора"



Однако на улице большинство было без масок / Фото "Информатора"

Львов

Во Львове верующие также нарушали карантин. В частности, возле Церкви святых Ольги и Елизаветы собралось очень много людей.

На обнародованном Дмитрием Барабашем фото заметно, что они не соблюдают социальную дистанцию. Людей также пускали внутрь храма, однако там они не нарушали требования по дистанции.

Рекомендации от Совета Церквей Львова

Верующие должны принимать участие в богослужениях как на Вербное воскресенье, так и на Пасху, находясь дома, то есть через онлайн-трансляцию.

Людям позволяют в Вербное воскресенье и на Пасхальные праздники самостоятельно окропить вербу и пасхальные блюда освященной водой. Это должно произойти во время службы и после прочтения соответствующих молитв о благословении.

Во время богослужений в храме могут присутствовать только священнослужители и церковнослужители. Также разрешено находиться тем, кто обеспечивает проведение богослужений и трансляции.

Правда, верующим все же можно будет находиться возле храмов на улице. Однако при строгом соблюдении карантинных требований.

Харьков

По данным "Общественного", на Харьковщине возле храмов и церквей дежурят 450 правоохранителей. До 11:00 нарушений карантина полицейские не зафиксировали.

Несколько сотен человек в 10:00 пришли во двор храма УПЦ МП на Александровском проспекте в Харькове. Дистанцию они не соблюдали, свободно проходя в помещение храма.

На территории Храма Преображения Господня верующие также находились без соблюдения дистанции.

Черновцы

По информации издания Molbuk в Черновцах освящать вербу пришло тоже немало людей. Все люди в церкви и даже за ее пределами стояли в масках. А вот с социальной дистанцией чуть хуже ситуация: ее местные жители почти не придерживались.

В Церкви Преподобной Параскевы Сербской освящение вербы происходило во дворе возле церкви. Там также находилась и полиция. Кроме того, в видных местах стояли антисептики, которыми люди могли воспользоваться.



В Черновцах почти все люди в масках / Фото Molbuk



Однако требования по дистанции нарушают / Фото Molbuk

Тернополь

Издание "20 минут" пишет, что тернополяне также массово идут в церкви. В городе большинство людей пришли на службе в масках. Однако из-за большого количество верующих в храмах им сложно соблюдать дистанцию.

В то же время в Церкви святых Владимира и Ольги прихожане старались держать расстояние даже на улице.



В Церкви святых Владимира и Ольги на улице сохраняют дистанцию / Фото "20 минут"

А в Соборе Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы дистанцию тоже сохраняют, однако часть верующих без масок.

Ситуация в Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы / Фото "20 минут"



В большинстве церквей люди в масках, но близко друг к другу / Фото "20 минут"

Справка. В Украине за сутки 24 апреля COVID-19 подтвердили у 7930 украинцев. В целом с начала эпидемии коронавирус подхватил 2 025 271 человек, 42 323 – умерли от осложнений, 1 572 528 – выздоровели. Хотя вспышка коронавируса в Украине немного пошла на спад, людей просят соблюдать ограничения, чтобы ситуация опять не ухудшилась. Особенно осторожными рекомендуют быть во время Пасхальных праздников.