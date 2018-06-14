Вербовка украинцев на Сумщине: сотрудники СБУ разоблачили схему российских спецслужб

Сотрудники российской ФСБ хотели наладить канал поставки наркотиков и оружия через украинского гастарбайтера на Сумщине.

После инцидента электросварщик Михаил, которому 23 года, обратился к украинской спецслужбе. По его словам, он поехал на заработки. И на границе с Россией его задержали пограничники РФ для детального осмотра. Внимание привлекли татуировки парня. Ему начали угрожать полицией и ударили по лицу. Наконец, заставили написать заявление о сотрудничестве с ФСБ.

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"Какое задание было – найти человека, который занимается наркотиками, и сагитировать его перевезти вещества в Россию. И тем самым подставить его, а мне отдадут эту бумагу или сожгут", – отметил Михаил

Когда парень вернулся на Сумщину, СБУ разработала специальный план, как выйти на агентов ФСБ и не допустить провокаций на территории Украины. К примеру, Константину пришлось играть роль наркоторговца.

Приезжаю туда – они ждут. Начали "пробивать", кто я, что я. Они попросили 100 граммов наркотиков – амфетамина. Готовы были купить по 100 долларов за грамм,

– рассказал участник спецоперации Константин.

Пока длились переговоры о поставках наркотиков на территорию России из Украины, работники СБУ корректировали ситуацию. По их плану, парня забрали в армию, таким образом убедили ФСБ, что он будет иметь доступ к оружию.

И под предлогом, что я буду в армии и не достану наркотики, они поставили новое задание – найти шифровальные машины, радиостанции, пулеметы, беспилотники. И доставить это на пограничный пункт,

– прокомментировал "завербованный" ФСБ Михаил.

Впрочем, отнюдь не оружие и наркотики нужны были россиянам.

"Сама цель заключается в создании российскими спецслужбами под их контролем путей поставки контрабанды и оружия. Далее – захват граждан и проведения с ними информационных акций", – рассказал заместитель начальника службы безопасности Сумщины Юрий Байдак.

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Больше всего спецслужбы России интересуют мужчины в возрасте от 20 до 50 лет, которые выезжают на заработки. А также члены молодежных организаций, футбольные фанаты и военные. Поэтому украинцам, которые планируют ехать в Россию, советуют быть осторожными. Иначе — согласие на работу с враждебными спецслужбами будут расценивать как измену государству.