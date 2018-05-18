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Верес – Мариуполь: 24 Канал покажет матч, смотрите трансляцию на телепортале и выигрывайте призы

30 Читати новину українською
Игра Верес – Мариуполь состоится 20 мая во Львове
Игра Верес – Мариуполь состоится 20 мая во Львове

В воскресенье, 20 мая, ровенский "Верес" на львовском стадионе "Украина" примет ФК "Мариуполь" в рамках 32 тура украинской Премьер-лиги. Начало в 17:00 часов.

Это будет последняя игра в сезоне 2017/2018 УПЛ. После этого команды пойдут на отдых. Транслирует игру, как и все остальные домашние матчи ровенской команды, 24 Канал.

Читайте также: "Мариуполь" планирует проводить матчи Лиги Европы в собственном городе

Кроме этого, сайт "Футбол 24" провел уже традиционный розыгрыш призов. Вам нужно было проголосовать за победителя игры до ее начала в мобильном приложении Телепортал!

Победители опроса будут выбраны с помощью системы random.org. Журналисты сайта "Футбол24" свяжутся с победителями по почте, телефону или в соцсетях.

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Матч Верес – Мариуполь: видео

 

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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