Верес – Мариуполь: 24 Канал покажет матч, смотрите трансляцию на телепортале и выигрывайте призы

В воскресенье, 20 мая, ровенский "Верес" на львовском стадионе "Украина" примет ФК "Мариуполь" в рамках 32 тура украинской Премьер-лиги. Начало в 17:00 часов.

Это будет последняя игра в сезоне 2017/2018 УПЛ. После этого команды пойдут на отдых. Транслирует игру, как и все остальные домашние матчи ровенской команды, 24 Канал.

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Матч Верес – Мариуполь: видео